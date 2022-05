Finalmente, há um acordo para criar uma “rede única”

Cassa Depositi e Prestiti, Tim e Open Fiber ouço Assinatura de um acordo preliminar para fundir as infraestruturas da rede italiana de banda larga Tim e Open Fiber com o objetivo de criar uma única empresa para melhorar a qualidade das conexões de Internet de alta velocidade. Basicamente, as empresas iniciaram oficialmente o caminho que levará à criação de uma rede única, que vem sendo discutida há anos. A operação, que incluirá duas das maiores empresas italianas e um ativo estratégico como a Internet Connection, visa agilizar Substituir redes antigas por uma única rede de fibra ultrarrápida.

O documento assinado pelos conselhos das empresas, chamado de “memorando de entendimento”, compromete Cassa Depositi e Prestiti, Tim e Open Fiber a chegar a um acordo final até 31 de outubro. De acordo com os planos, a nova empresa será controlada pela Cassa Depositi e Prestiti, de propriedade do Macquarie Group, banco de investimento australiano que detém 40% da Open Fiber, e pela Kkr, acionista de um fundo de investimento da FiberCop, empresa que opera a rede secundária da Tim. Comparado ao passado, este parece ser o momento porque Tim efetivamente renunciou ao controle da futura rede única ao vender a nova empresa para a rede de telecomunicações existente, que ele possui, para reduzir pelo menos parcialmente suas dívidas.

Em essência, o gerenciamento da rede de comunicações mudará com a rede única, em particular, o acesso às residências. Para Tim, essa parte da rede é definida como “secundária” e consiste em conexões entre residências e os chamados cofres de rua, agora feitos principalmente de cobre, menos eficientes e mais rápidos que as fibras.

O lento desenvolvimento da rede sempre esteve associado à Tim: a empresa é “integrada verticalmente”, ou seja, dona da rede telefônica de cobre, até anos atrás não tanto a única infra-estrutura física de comunicação na Itália, que também é a comunicações do retalhista ao público. O resultado dessa anomalia é que a Tim investiu principalmente na tecnologia FTTC, fibra para gabinete, link de fibra para gabinetes de rua, sem trazer a fibra diretamente para dentro das residências como esperado pela tecnologia FTTH, o modelo de fibra para casa escolhido pela Open Fiber.

Desde 2015, com o nascimento da Open Fiber, muitas coisas mudaram. A Open Fiber começou a desenvolver redes de fibra óptica começando pelas grandes cidades, nas chamadas “áreas de mercado”: aquelas onde a demanda é tal que torna o investimento economicamente sustentável. Depois de aprovar um arquivoagenda digital europeiainiciativa da União Europeia para incentivar a inovação no sistema de comunicação entre seus estados membros, na Itália decidiu-se traçar um plano para não sair nem mesmo das chamadas áreas de “falha de mercado” (cerca de 7 mil municípios em que o operadores declararam não ter interesse em investir, estimando que os custos ultrapassariam as Receitas).

A Open Fiber ganhou concursos para alocar fundos europeus para a construção de uma rede de fibra ótica moderna e rápida, tornando-se assim um franqueador estatal para construir, gerir e manter esta rede pública em áreas de falha de mercado. A Open Fiber não oferece conexões diretas a particulares, mas utiliza sua rede atacadista para operadoras atuantes na área para levar internet às residências por meio de fibra ótica.

A ideia de uma rede única também se baseia na necessidade de não repetição dos investimentos em infraestrutura: o objetivo é concentrar os investimentos em uma única empresa e assim tornar a conexão à Internet mais eficiente e difundida.

É muito difícil entender se a duplicação de rede é realmente um desperdício ou uma oportunidade de competição e crescimento de serviços. Até agora, de fato, a questão da duplicação surgiu apenas nas áreas mais demandadas pelo mercado, como as grandes cidades. Em municípios pequenos, onde os investimentos potenciais das empresas são muito altos devido à baixa densidade populacional, a rede quase sempre é única e costuma estar desatualizada. Somente com o nascimento da Open Fiber a Tim também começou a investir fortemente na tecnologia FTTH: de certa forma, a duplicação dos investimentos garantiu mais concorrência e melhor atendimento.

Espera-se agora que o estado dê à nova empresa metas claras para o desenvolvimento da rede. Ter um novo grande operador atacadista exclusivamente baseado no modelo Open Fiber, sem o envolvimento da Tim, poderia de fato contribuir para melhorar as comunicações, mas muito vai depender dos objetivos da nova empresa e de como os operadores gerenciam o fornecimento. “Há necessidade de uma infraestrutura forte e robusta no país para poder chegar a todos os lugares e essa infraestrutura não pode estar nas mãos de um operador, é claro que deve estar ao serviço de todos e depois outros vão competir, ” Ele disse Ministro de Inovação Tecnológica Vittorio Colao.