Turismo e energia cara dificultam a recuperação. Confindustria: “Números ainda por atingir os níveis de 2019”

“O setor do turismo, embora em forte recuperação, pode não ter recuperado totalmente para os níveis de 2019, nem mesmo no terceiro trimestre de 2022.” Esta é a previsão do Centro de Estudos da Confindustria sobre os rumos do setor no centro do relatório “A economia italiana ainda é resiliente à incerteza e ao choque?”.

De fato, uma análise da Viale dell’Astronomia vê “sinais pessimistas de outono, também devido a aumentos desproporcionais dos preços da energia” também apoiados pelo fato de que “o Istat estima a deterioração líquida do clima em setembro a confiança dos operadores turísticos (108,6 de 119,0 em agosto), que atingiu o menor valor dos últimos cinco meses. Além disso, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (Wttc) prevê que no terceiro trimestre deste ano haja uma vaga na Itália em seis oferecidas pelo sector global, com um pico no sector hoteleiro (38%) e agências de viagens (42%).

Para 2022, os dados preliminares do Istat e do Banco de Itália, disponíveis respetivamente até junho e julho, confirmam a recuperação gradual do setor em termos de presença tanto na componente de procura interna como externa. No entanto, a recuperação total do setor do turismo, que é “crítico para as perspectivas de crescimento de todo o sistema econômico italiano”, é “afetado negativamente tanto pela inflação recorde, que prejudicará a demanda, quanto pelos aumentos nos preços da energia e escassez de indivíduos” que “comprometem a oferta”. O que o Centro de Estudos Confindustria relatou em um dos eixos do relatório: “A economia italiana ainda é resiliente diante da incerteza e do choque?”.

De acordo com as estimativas da CSC, com os preços do gás, carvão e petróleo a ocorrerem em média desde o início de 2022 até ao final de agosto, o setor da hotelaria e restauração experimentou uma duplicação dos custos de energia em relação aos custos totais de produção (de 6% para 12-13% ), com um aumento superior à média de toda a economia italiana (cerca de +4 pontos percentuais). Aumentos dessa magnitude ameaçam os investimentos e a resiliência do setor, se as margens forem reduzidas, e freiam a demanda novamente, se repassados ​​ao usuário final.

Além disso, de acordo com estimativas do World Travel and Tourism Council (Wttc), a plena recuperação do setor poderá ser afetada pela escassez de funcionários, que está aumentando em nosso país mais do que em qualquer outro lugar, em particular em relação à França, Espanha e Portugal. De fato, alguns funcionários desse setor, demitidos ou demitidos durante a pandemia, encontraram empregos em outros setores ou deixaram totalmente a força de trabalho. Este fenómeno, a par da diminuição do número de trabalhadores migrantes devido à mobilidade reduzida, fez com que a oferta de mão-de-obra fosse escassa, face ao aumento da procura.