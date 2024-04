Ataque ao Irã, Teerã ameaça Israel: A União Europeia pede para evitar a escalada no Oriente Médio

O ataque ocorreu na manhã de sexta-feira na região de Isfahan, onde estão localizadas as instalações nucleares iranianas. Os Estados Unidos negam qualquer envolvimento, mas foram informados. Uma possível operação de Israel, que prometia vingança pelo ataque lançado pelo Irão em 14 de abril

O ataque foi realizado na madrugada desta sexta-feira no Irã por três “Pequenos drones de reconhecimento americanos ou israelensesUm membro do Comitê Parlamentar de Segurança Nacional Iraniano disse: Shahryar Haidari.

O Irão activou o seu sistema de defesa aérea na região de Isfahan, província central do país que alberga importantes instalações nucleares. Explosões são “Ligado a uma operação israelense” O porta-voz do Conselho Presidencial do Parlamento iraniano disse: Najm al-Din Musawim.

Embora outras autoridades do país quisessem minimizar a hipótese de um ataque israelita ao território nacional, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hussein Amir Abdullahian Ele disse à CNN: “Se o regime israelense cometer um erro grave novamente, nossa resposta será decisiva, final e lamentável”.

Amir Abdullahian também disse que o Irã alertou os Estados Unidos através da embaixada suíça em Teerã sobre isso A República Islâmica não pretende criar tensão.

Nenhuma confirmação de Israel sobre o bombardeio foi confirmada, já que a intenção de responder ao ataque sem precedentes de Teerã no fim de semana passado foi confirmada há vários dias.

Duas autoridades americanas anunciaram que foi Israel quem lançou o ataque, mas o secretário de Estado Anthony Blinken, da cimeira do G7 em Capri, contentou-se em negar o envolvimento dos EUA na operação.

O ataque ocorreu na região de Isfahan, onde está localizada a central nuclear de Natanz

A agência de notícias iraniana IRNA disse que as defesas aéreas abriram fogo perto de uma importante base aérea em Isfahan, que há muito hospeda… Frota iraniana de aeronaves F-14 Tomcat de fabricação americanaFoi comprado antes da Revolução Islâmica em 1979.

As agências de notícias semioficiais Fars e Tasnim também relataram explosões sem indicar a causa. A televisão estatal admitiu que havia “barulho alto” na área.

Mais uma vez, segundo a IRNA, que relatou as palavras do Segundo Brigadeiro-General Siavush Mohandoos, não foram registados danos ou incidentes em Isfahan.

Em Janeiro de 2023, uma instalação militar do exército iraniano foi atacada por drones na mesma área. boicote A cidade de Isfahan abriga a principal instalação nuclear do Irã, Natanz.

Reabertura de aeroportos no Irã e suspensão de voos para Israel

A Companhia Iraniana de Aeroportos e Navegação Aérea anunciou posteriormente esta Todos os voos de Teerã voltaram ao normal. Alguns voos nos aeroportos Imam Khomeini e Mehrabad foram adiados ou suspensos na manhã de sexta-feira, depois de a defesa aérea do país ter sido ativada para repelir “algumas pequenas aeronaves”, escreveu a agência de notícias IRNA.

Companhia aérea alemã Lufthansa e suas subsidiárias Companhias Aéreas Suíça e Austríaca Em vez disso, suspenderam todos os voos para Israel até às 7h de sábado.

UE von der Leyen: “Evitar a escalada na região”

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou o Irão e Israel a absterem-se de lançar novos ataques. Ele disse durante a sua visita à Finlândia: “Devemos fazer todo o possível para que todas as partes evitem uma escalada naquela região”.

“É absolutamente necessário que a região seja estável Von der Leyen acrescentou: “E que todas as partes se abstenham de tomar novas medidas”, disse depois: “Estamos muito preocupados com a situação, a situação é muito grave”.

Tajani: “Os Estados Unidos alertaram sobre um ataque israelense” ao Irã

O secretário de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos informaram os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reunidos em Capri que receberam informações “no último minuto” sobre o ataque ao Irão. Antonio TajaniSem confirmar a responsabilidade de Israel.

A reunião dos ministros do G7 na manhã de sexta-feira abordou inevitavelmente a questão dos bombardeamentos no Irão.

Tajani também tranquilizou Ali Condições dos cidadãos no país. “Falei com o nosso embaixador no Irão e estou a acompanhar os desenvolvimentos após as explosões noturnas em Isfahan. Neste momento não há problemas críticos para os italianos que vivem no Irão”, escreveu o ministro nas redes sociais.

Agência Internacional de Energia Atómica: Nenhum dano às instalações nucleares no Irão

A Agência Internacional de Energia Atômica disse que nenhum dano foi relatado às instalações nucleares iranianas. “O gerente geral Rafael Mariano Grossi continua cobrando extrema moderação de todos e repete que As instalações nucleares nunca deveriam ser alvo de conflitos militaresA agência escreveu, explicando que está monitorando de perto a situação.

Em entrevista à rádio russa Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov Ele falou sobre “contatos telefônicos entre a liderança da Rússia e do Irã” e com “representantes israelenses”.

“Nestas conversações deixamos isso claro para os israelenses O Irã não quer escalada“, concluiu Lavrov.