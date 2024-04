Ucrânia, Putin muda sua estratégia e visa usinas de energia: o plano contra a Europa

As ruínas da central eléctrica a carvão bombardeada de Trebylska, a principal central eléctrica de Kiev, localizada 50 quilómetros a sul da capital ucraniana e que produzia electricidade para milhões de pessoas, são um símbolo do caos. Uma mudança devastadora na estratégia adotada pelos russos na guerra. Nas últimas semanas, os russos começaram a causar danos mais permanentes ao sistema energético da Ucrânia. Também está tentando atacar enormes depósitos subterrâneos de gás Em que os países da União Europeia confiaram no inverno passado para evitar crises de abastecimento.

Tinha como alvo usinas de energia

Estes ataques diferem dos perpetrados pelos russos até agora durante os dois anos de guerra, que atingiram principalmente transformadores e outros componentes das redes elétricas, que podem, portanto, ser reparados ou substituídos. Agora, porém, Usinas inteiras estão na miraA reconstrução poderá levar anos, enquanto os ataques às reservas de gás poderão privar a Europa de uma importante rede de segurança.

“Nossas usinas termelétricas foram atacadas 48 vezes nos últimos seis meses, mas sem dúvida, os ataques russos nas últimas semanas foram os piores desde o início da invasão em 2022”, Maxim Timchenko, CEO da grande empresa, disse ao Político. A empresa privada de energia Dtek perdeu agora quase 80% da sua capacidade de produção de electricidade.

Autoridades ucranianas, que enfrentam agora uma grave e crescente escassez de sistemas de defesa aérea para proteger as suas centrais eléctricas Eles temem não conseguir manter as luzes acesasAssim como o aquecimento, porque a estação fria ainda não acabou para os moradores.

Depois, há a preocupação com as repercussões na Europa, com as quais ele contava no inverno passado A rede de reservas de gás asseguradas por Kiev, que os russos estão agora a visar. “A Rússia está a tentar usar a energia como arma não só contra a Ucrânia, mas contra o mundo inteiro – explica Oleg Ustenko, conselheiro económico de Volodymyr Zelensky – o que é um desafio para nós e também para a Europa”.

Até há algumas semanas, Kiev conseguia orgulhar-se de exportar diariamente um milhão de euros de electricidade para os seus vizinhos ocidentais, mas agora, após o bombardeamento russo, a situação inverteu-se, uma vez que a Ucrânia é forçada a tirar partido dos seus instáveis ​​orçamentos de importação de energia. . Durante o combate, para evitar quedas de energia e suspensão do serviço à indústria bélica.

Ele diz em entrevista ao site americano: “Há uma pressão tremenda, especialmente em áreas como Kharkiv, onde todos os nossos principais edifícios foram atacados por mísseis, e estamos tentando restaurar a eletricidade tanto quanto possível enquanto o inimigo lança novos ataques. ” Volodymyr Kudritsky, CEO da operadora estatal de rede elétrica Ukrainergo. “Tenho certeza de que conseguiremos reiniciar a rede, mas a geração de eletricidade parece ser o principal problema”, acrescenta, referindo-se especificamente às explosões em usinas termelétricas.

Apelo aos aliados: “Precisamos de sistemas de defesa aérea”

De acordo com Timchenko. Somente a ajuda aliada pode salvar o que resta da rede: “Precisamos urgentemente de sistemas de defesa aérea mais fortes para salvar e proteger o sistema energético ucraniano.” Este é um pedido que Kiev repete há dias: “Chegaram onze mísseis e destruímos os primeiros sete. Os outros quatro destruíram a usina. Por que? Porque não temos mais mísseis“Ficamos sem mísseis para proteger Treblska”, disse Zelensky depois que a fábrica foi bombardeada em 11 de abril.

Este apelo dirige-se em particular aos Estados Unidos, onde os republicanos leais a Donald Trump mantiveram durante meses 60 mil milhões de dólares em ajuda militar congelados na Câmara dos Representantes, comportamento que permitiu de facto a Vladimir Putin obter uma liderança talvez decisiva na Câmara. de Representantes. campo de batalha. Mas também para a UE: nos últimos dias, o Ministro da Energia ucraniano, German Galoshenko, realizou uma reunião com o Comissário da Energia da UE, Kadri Simson, onde se concentrou em “medidas internacionais adicionais e na assistência necessária para apoiar o sistema energético ucraniano”. Fontes bem informadas disseram que isso é feito principalmente garantindo o aumento da defesa aérea.