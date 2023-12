Sanções à Rússia: a decepção começa na Europa

O controlo para impedir a Rússia de obter tecnologia produzida na UE e utilizada em equipamento militar deve começar a nível nacional, de acordo com o enviado da UE para a implementação de sanções, David O’Sullivan.

“Saliento isto aos nossos Estados-membros e aos países que visito: a luta contra a evasão fiscal começa de dentro”, disse O’Sullivan numa entrevista exclusiva à Euronews.

Responsabilidades das empresas europeias

Desde a invasão da Ucrânia, a União Europeia impôs onze pacotes de sanções a Moscovo, numa tentativa de complicar o fornecimento da indústria de armamento russa. mas Muitos produtos Os europeus, que contêm componentes utilizados na fabricação de drones, mísseis e projéteis de artilharia, são reexportados através dos países da antiga União Soviética.

O’Sullivan foi incumbido de visitar países terceiros para instá-los a limitar o acesso da Rússia aos chamados bens de “dupla utilização”, mas diz que a UE também deve olhar para dentro.

“Estes produtos são europeus. São fabricados aqui e as nossas empresas, talvez sem saber, enviam-nos para algum lugar e de lá chegam à Rússia. Os Estados-membros estão a trabalhar arduamente para falar com empresas europeias, investigar fluxos comerciais e verificar se ainda existem empresas a vender produtos que pode expirar.” “É a mesma coisa na Rússia.”

De acordo com O’Sullivan, os países da UE devem incentivar as suas empresas a realizar as verificações comerciais necessárias e a identificar indivíduos suspeitos. “Esta é uma empresa recém-criada ou tem muita experiência na compra destes produtos, talvez de outro lugar? Estas são as perguntas que as empresas precisam fazer a si mesmas.”

Lutar para evitar

O’Sullivan reconhece que haverá sempre um certo grau de evasão, dados os ganhos que daí advêm, mas está determinado a minimizá-lo e está confiante de que as suas tentativas estão a funcionar, tornando-o “muito mais difícil, mais lento e mais caro”. ” Para a Rússia. Obtenção dos produtos de que a indústria de defesa necessita.

Na verdade, a União Europeia, em cooperação com a Ucrânia, elaborou uma lista de pessoas 45 produtos em alta demanda para a campanha militar russa. São componentes amplamente utilizados em dispositivos cotidianos, como semicondutores, circuitos integrados, leitores de fibra óptica e cartões de memória.

“A Rússia está a lutar para obter a tecnologia de que necessita e está agora a recorrer ao Irão ou à Coreia do Norte. Os russos estão a ter de usar armas antigas e tanques antigos para manter as suas forças armadas equipadas.”

O especialista considera ainda que as medidas restritivas impõem danos crescentes à Rússia, que tem “menos de 400 mil milhões de euros para gastar” e O déficit é de cerca de 3%. Apesar do crescimento da economia russa 30% dos gastos públicos Pretende expandir o sector militar, com repercussões inevitáveis ​​nos cuidados de saúde, na investigação, na educação e noutros sectores-chave.

“Acho que é mais um buraco lento do que uma explosão. Mas isto tem um impacto muito forte na economia russa e no exército russo: penso que mais cedo ou mais tarde se tornará muito difícil para a Rússia continuar este esforço de guerra.”

A “maioria” dos países terceiros coopera

Países terceiros como Turquia A China tem sido alvo da União Europeia, que a acusa de facilitar o fornecimento de bens de dupla utilização à Rússia.

De acordo com altos funcionários da UE, embora as exportações globais da China para a Rússia dos chamados produtos de primeira linha de alta prioridade tenham diminuído, os bens de dupla utilização continuam a ser uma preocupação.

Segundo O’Sullivan, “a maioria” dos países que não implementam sanções diretas contra a Rússia “não querem alimentar a máquina militar russa” e estão a tomar medidas para impedir as reexportações.

“A maioria deles respondeu muito bem quando anunciaram que não queriam se envolver neste comércio. Eles não querem prejudicar a sua reputação por ser um país visto como um canal para truques, porque isso fará com que as empresas pensem duas vezes antes de investir.”

O’Sullivan também afirmou que O teto imposto pela União Europeia aos preços do petróleo russo Tem um impacto positivo, ao mesmo tempo que percebemos que países como a Índia continuam a comprá-lo e a revendê-lo aos países europeus. “O principal objectivo é garantir que as receitas russas sejam significativamente reduzidas enquanto os preços do petróleo são limitados. Penso que há muitas provas de que isto está a acontecer.”