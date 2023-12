Não é habitual que a Duma critique o que foi feito ao mais alto nível e aponte o que deveria ser feito. Talvez por esta razão, Nina Ostanina, chefe da Comissão da Família, da Mulher e dos Menores, foi particularmente cautelosa: “Ninguém revogou o controlo sobre estes cidadãos… Não vejo nada de grave no facto de os serviços de segurança pública terem sido chamado para verificar periodicamente essas crianças.”

Existem muitos “meninos” Dezenas de milhares de criminosos Ele voltou da “operação especial” na Ucrânia após ser perdoado. Em muitas aldeias e cidades da Rússia, tudo o que as pessoas falam é sobre esses indivíduos andando com ousadia Finjam ser heróis e aterrorizem a população. Igor Safonov, que estava preso por acusações de tráfico de drogas, lutou durante seis meses e depois reapareceu na aldeia de Derevyano, na Carélia, onde foi novamente preso. Sob a acusação de matar e mutilar seis pessoas em duas casas Que ele então incendiou. Sergei Rudenko, que foi libertado da prisão onde cumpria pena de homicídio, foi preso depois de chegar a Rostov, onde alegadamente Estrangulou uma mulher Que brigou com ele por causa do aluguel da casa. outro menino” Ele estuprou menores Acabaste de pôr os pés em Volgogrado, a antiga Estalinegrado. O serial killer Oleg Grechko, que havia sido preso por três assassinatos, foi trazido de volta à região de Nizhny Novgorod e imediatamente ateou fogo em sua irmã. Em uma das aldeias da região de Kirov. Moradores estão apavorados“É impossível dormir à noite”, disse Galina Sapozhnikova aos jornais locais. Ivan Rosomakhin, outro assassino libertado na Ucrânia que sobreviveu à guerra, percorria as ruas com um machado e uma faca, gritando “Vou matar todos!”