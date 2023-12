Negações e tensões A hipótese do ataque ao Papa Francisco

lá Documento fantasma No Próximo conclave que Sites conservadores americanos Eles evocam persistentemente. E ele estava falando sobreEleição do próximo papa Por Fundamentos Mas com a adição de uma porcentagem 25% das pessoas comuns: A avó que se refere aO último sínodoencontro em que criou a presença de uma componente não religiosa Dúvidas e algum mau humor.

O problema é que não está claro se este documento realmente existe ou se é o resultado de uma campanha de desinformação para atacá-lo. FranciscoEste mundo criticou-a sobretudo pelos seus métodos governamentais: o último caso, a acção anunciada contra Cardeal americano e tradicional Edmund Burke, que será privado de seu salário e de seu apartamento no Vaticano por causa de suas persistentes críticas ao papa argentino.

Esta polêmica iniciativa surgiu após dois sites americanos, Coluna E O restoEles conversaram no início de novembro sobre “documento” Em grande detalhe. O fato é que o suposto editor, Cardeal Gianfranco GhirlandaO perito jurídico de confiança do Papa negou imediatamente que tivesse escrito ou tivesse qualquer notícia desses documentos, conforme especificado. “Invenções”. Mas as queixas persistiram a tal ponto que levaram o cardeal a fornecer mais explicações. “É mentira -Gerlanda Al confirma correio – Estou preparando um documento sobre a reunião secreta. Foi um erro ter-me reunido com o Papa para discutir o assunto. A verdade é aquilo Eu não sei nada sobre issoNunca me pediram uma opinião. Eu não estou envolvido. Se algo for desenvolvido em outro lugar, não tenho conhecimento disso…”

No círculo papal pode-se adivinhar Certa ansiedade. E não tanto pelo episódio em si, mas sim pela hostilidade que este e outros episódios irradiam para com ele Jorge Mário Bergoglio. Setores influentesEpiscopal Americano O mundo acadêmico tradicional quer adotar a imagem de um papa que já existe há cerca de um ano, Após a morte de Bento XVITeria realçado a concentração de poder em paralelo, na sua opinião, com uma dura repressão aos críticos. A insatisfação desta série cresceu de Consiore para Consiore: até agora, 99 dos 137 cardeais eleitores haviam sido nomeados por Francisco. De acordo com seus oponentes. Isso revelaria a intenção Prepare os resultados do futuro conclave. mas elaAcusação questionávelSe não for eficaz: todos, e sobretudo o Papa, sabem que as dinâmicas que acontecem na Capela Sistina são capazes de refutar qualquer previsão. READ O espião esvaziando a bolsa, cenários de pesadelo e caos diplomático - Libero Quotidiano

Aparentemente eles sugeriram um para Ghirlanda Negação oficialMas o cardeal preferiu não fazê-lo para não amplificar a questão criada por “um grupo da Igreja americana”. O cânone limita-se a repetir e reforçar as suas explicações. No entanto, uma pessoa muito próxima de Bergoglio critica “a desonestidade de quem se aproxima dessas pessoas”. Mentiras para desacreditar o Papa». Ele vê “a obra do maligno que quer dividir a Igreja com mentiras”. Apontar para Satanás é uma forma de soar o alarme final. Mas também diz quanto O tema corre o risco de se tornar incendiário Num mundo católico polarizado e com o papado agora no seu décimo primeiro ano. Quando site de 4 de novembro Coluna Após a publicação do primeiro artigo, o alarme em Roma foi imediato.

Poucas horas depois, outro jornal conservador apareceu online, O resto Relançou a indiscrição de um documento para «revolução» O sistema eleitoral do Conselho Secreto, o quadro ficou mais claro. O site alegou que estava em Rascunhos de documentos fictícios Existência “25% dos leigos, homens, mulheres e freiras”citou Gherlanda, que Negação imediata Foi de pouca utilidade. A dúvida tomou conta dela. As medidas simultâneas tomadas contra o Cardeal Burke exacerbaram um estado de turbulência no Vaticano que ainda não diminuiu. Na verdade, as regras para reuniões secretas também mudaram no passado.

Como ele apontou essênciaum jornal americano especializado em assuntos do Vaticano, disse que “três dos quatro antecessores de Francisco” já haviam mudado as regras: começando com Paulo VIO que excluiu do voto aqueles com mais de oitenta anos e limitou o número total de “eleitores” a 120. Mas a crença de que estes precedentes serão suficientes para parar os ataques é uma ilusão. O assunto é aquele A Igreja polarizada, que Francisco luta para unir. Recentemente, há quem tenha criticado secretamente a decisão tomada Restauração do mosteiro onde Bento XVI se aposentou depois Renúncia 2013. Algumas freiras irão morar lá: retornando assim ao destino original. É sobre o segundo Seely nenhum gambáeu Monjas Beneditinas de Buenos Aires. Isso foi suficiente para gerar rumores maliciosos contra o “clã argentino”. READ Uma oração pelo fim do conflito

