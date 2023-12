Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | O exército israelense avança em Khan Yunis e ataca posições do Hamas

• É o sexagésimo segundo dia de guerra: 16 mil palestinos mortos, incluindo 5.600 crianças, segundo o Hamas. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque de 7 de outubro.

• O último ataque israelita começou em Khan Yunis, um reduto do Hamas no sul da Faixa de Gaza.

• O exército cercou a casa de Sinwar, mas não há vestígios dele: em vez disso, parece estar escondido algures na rede de túneis sob Gaza.

08h33 – Israel: Mais dois soldados foram mortos e o número de vítimas sobe para 86

O exército israelense anunciou que mais dois soldados foram mortos durante os combates em Gaza. Segundo estimativas da mídia – desde o início das operações terrestres – o número total de mortes atingiu 86 pessoas. Em seguida, o porta-voz militar anunciou que outros quatro soldados ficaram gravemente feridos durante os combates de ontem.

08h16 – Dezenas de estrangeiros preparam-se hoje para deixar a travessia de Rafah

De acordo com as autoridades egípcias, a passagem fronteiriça de Rafah, entre o Egipto e Gaza, será aberta hoje para permitir que dezenas de cidadãos estrangeiros e com dupla nacionalidade deixem a Faixa. Uma lista publicada e relatada pela Autoridade Egípcia CNN Isto inclui 63 americanos, juntamente com cidadãos da Roménia, do Reino Unido, da Ucrânia e do Cazaquistão, bem como 13 funcionários das Nações Unidas que planeiam entrar em Gaza.

08:00 – Blinken: “Passos importantes de Israel para proteger os civis”

Israel está a tomar “medidas significativas” para proteger melhor os civis durante o seu ataque ao sul de Gaza: o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse isto numa entrevista exclusiva ontem ao programa. Rei Carlos de CNN. O Secretário de Estado dos EUA deu a entender que as forças israelitas estão a responder ao seu apelo para agirem de forma diferente nesta fase da guerra com o Hamas do que fizeram no norte de Gaza. “Eu disse-lhes muito claramente quando estive lá, há apenas uma semana, que não podemos repetir no sul o que aconteceu no norte em termos de danos aos civis”, disse Blinken.

“Vemos áreas que Israel designou claramente como zonas seguras, onde não haverá tiroteios ou forças armadas. Vimos esforços para garantir que as pessoas saibam que precisam se locomover – não por toda a cidade, mas apenas em determinados bairros. Ele acrescentou que isso é algo positivo. No entanto, Blinken disse que é preciso fazer mais, classificando o enorme número de mortos de civis na Faixa de Gaza devastada pela guerra como “desolador”. READ Obrigação de vacinação, multas de até 3.600 euros na Áustria

07h43 – O exército israelense avança em Khan Yunis e ataca posições do Hamas

O exército israelita afirma que a 98ª Divisão continua o seu avanço em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, enquanto a força aérea realiza ataques contra dezenas de alvos do Hamas. As IDF também relataram que dois agentes do Hamas saltaram de um túnel e abriram fogo contra as forças da unidade Duvdevan, que responderam matando os militantes e destruindo a abertura do túnel.

No norte de Gaza, a 460ª Brigada avançou para o campo de Jabalia e tomou um dos principais postos avançados do Hamas na área, matando muitos militantes e descobrindo túneis e armas. A Marinha continuou a ajudar as forças terrestres, através de ataques e bombardeios às posições do Hamas ao longo da costa.



– Soldados israelenses em Khan Yunis (AFP).

07h09 – Chefe da Organização Mundial da Saúde: “O sistema de saúde em Gaza está perto do colapso.”

O sistema de saúde de Gaza está “de joelhos e à beira do colapso”. A afirmação foi do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoiando o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas para um cessar-fogo.

06h26 – Mais dois soldados israelenses foram mortos em combates em Gaza

Dois outros soldados israelenses foram mortos durante os combates em Gaza. Isto foi afirmado pelo porta-voz do exército. Portanto, 86 soldados foram mortos em combate durante a ofensiva terrestre contra o Hamas.

03h31 – Netanyahu: Cercamos a casa de Sinwar e vamos prendê-lo mais cedo ou mais tarde

“Ontem à noite você disse que as nossas forças podem alcançar qualquer pessoa na Faixa de Gaza: e agora estão cercando a casa de Sinwar. “Não é a sua fortaleza e ele pode escapar, mas é apenas uma questão de tempo antes de o apanharmos”: Este é o anúncio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em referência à notícia do assalto à casa do líder do Hamas, Sinwar, em Khan Yunis, ao sul de Gaza, e está cercado por forças israelenses, mas parece não haver nenhum vestígio do movimento líder palestino. READ Eles não esperavam encontrá-lo

02.02 – Casa Branca: Ajuda a Israel e à Ucrânia são as prioridades de ambas as partes

Para a Casa Branca, a ajuda a Israel e à Ucrânia e o reforço da segurança na fronteira com o México “são prioridades bipartidárias dignas de apoio bipartidário” e “a votação de hoje não muda o facto de que o Congresso deve agir para responder a estas necessidades urgentes, incluindo fornecer urgentemente ajuda.” Financiamento para a Ucrânia até o final deste ano.” O Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan disse depois que os republicanos do Senado bloquearam o projeto de lei apoiando Israel e a Ucrânia em uma votação processual. “Há uma grande maioria bipartidária no Congresso que tem – e continua para – apoiar a Ucrânia. E isso era verdade no dia em que Putin lançou esta guerra brutal continua a ser verdade hoje. Com os fundos para armar a Ucrânia esgotados, enfrentamos agora um momento crítico da verdade: Será que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia na sua luta pela liberdade , ou ignoraremos as lições da história e permitiremos que Putin e a tirania triunfem? “Os riscos são demasiado elevados e as consequências demasiado graves para permitir que uma minoria no Congresso mantenha as finanças da Ucrânia como reféns de qualquer questão irrelevante”, acrescentou Sullivan. o mundo está nos observando e a história nos julgará.” Se partirmos e Putin assumir o controle da Ucrânia, ele não irá parar por aí. “É hora de o Congresso financiar as nossas prioridades críticas de segurança nacional.”

01h16 – O exército israelense abriu fogo contra os manifestantes e matou 4 palestinos

Quatro palestinos foram mortos ontem por balas das forças de ocupação israelenses na Cisjordânia, segundo as autoridades locais. Entre as vítimas estavam dois rapazes que se manifestavam contra as operações militares israelitas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada.

01h15 – Ataque relâmpago de Putin à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos por causa de guerras e petróleo

Ela voltou para cenário internacional, Presidente russo Vladimir Putin Ele está agora a concentrar as suas cartas no Médio Oriente: uma visita rápida à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, bem como uma reunião em Moscovo com o presidente iraniano. Não é por acaso que Vladimir Vladimirovich está entre os “finalistas” da revista semanal tempo Para obter o título de Homem do Ano. Mesmo que não seja o escolhido, fica claro que neste período nada parece dar errado. Juntamente com Riade, praticamente assumiu a liderança da OPEP+, o tradicional cartel de produção de petróleo. A situação na Ucrânia é estável e os russos estão plenamente convencidos de que estão em vantagem. READ Gaza, os ataques continuam: as Nações Unidas pedem o fim imediato das hostilidades. Biden: "Palestinos e israelenses merecem a mesma segurança."

No conflito em curso entre Israel e o Hamas, Putin tem vários ases nas mãos. Jerusalém está descontente com a sua relação com o Hamas, mas não pode fazer nada porque precisa da Rússia na Síria e para manter o Irão sob controle. Mas o presidente russo pretende agora ir muito mais longe Sobre a amizade com os países árabes e com o próprio Hamas. Nos últimos dias, ele garantiu a libertação unilateral de reféns com passaportes russos, prometendo que outros o seguiriam em breve. E através do Qatar, acaba de ser concluído Mais crianças regressam à Ucrânia.

01h07 – Biden: “Não podemos deixar a vitória para Putin.” Mas o Senado dos EUA está relutante em fornecer ajuda a Kiev (mas também a Israel e Taiwan).

NOVA IORQUE – “Não podemos deixar a vitória para Putin. Se ele assumir o controle da Ucrânia, não irá parar por aí. “E se um país da NATO atacar, teremos soldados americanos a lutar contra soldados russos.” É um apelo forte e surpreendente que Joe Biden transmitiu na televisão após uma inesperada videoconferência do G7, na qual participou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para sublinhar a A coesão e o compromisso do Ocidente em apoiar a Ucrânia após… Algumas horas de escalada Uma votação dramática no Congresso: Senadores – divididos sobre a lei que atribui 110 mil milhões de dólares em ajuda militar e económica ao país atacado pela Rússia, a Israel e a civis em Gaza – recusaram-se até agora a intervir. A Casa Branca anunciou um pacote de 175 milhões de dólares, que é o último pacote orçamental que o presidente pode gastar sem passar pelo Parlamento.

00:17- O Senado dos EUA e os republicanos estão bloqueando (por enquanto) o plano de ajuda a Israel, Ucrânia e Taiwan