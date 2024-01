Ciência e Saúde, oito encontros abertos a todos na Universidade de Udine

Uma série de encontros dedicados à ciência e à saúde.

Compartilhar conhecimento com a região, O que o torna acessível a todos Problemas de saúde médica Mesmo os complexos, através de uma perspectiva interdisciplinar: este é o objetivo da UDINE InforMED, Uma série de reuniões Dedicado à ciência e à saúde, Entrada livrepromovido pelo Departamento de Medicina da Universidade Friuliana, está em andamento Terça-feira, 30 de janeiro, às 18hNo Centro Universitário, Rua Tomadini 30 (Sala 3).

Dentro de duas horas, neste primeiro encontro, Maria Rosária ValienteDiretor da Faculdade de Especialização em Neurologia da Universidade e da Clínica de Neurologia e Neurorreabilitação da Autoridade Sanitária da Universidade Central de Friuli (Asufc), Alessandra ArzeseProfessor de Microbiologia, H Carlo Ennio Michele Bucello“, Professor de Patologia Geral e Imunologia discutirá o tema”Microorganismos intestinais e cerebrais: em equilíbrio para a saúdeOs três palestrantes serão moderados por Paola Cogo, Diretora da Clínica Pediátrica do Hospital de Udine e Professora de Pediatria da Universidade.

As próximas sete reuniões Previsto entre fevereiro e setembrosempre no horário das 18h às 20h – será realizado Biblioteca Científica e Tecnológica Al-Razi (via Fausto Schiavi 44). Na terça-feira, 20 de fevereiro, Marco Colizzi, pesquisador em psiquiatria da universidade, falará sobre “Cannabis, cânhamo e saúde mental“.

Na terça-feira, 26 de março, Antonio Paolo Beltrami, Professor de Patologia Clínica da Universidade, falará sobre “Inflamação e o eixo coração-cérebro nas doenças cardiovascularesNa terça-feira, 23 de abril, Alberto Fogrig, pesquisador em neurociências da Universidade de Udine, se aprofundará no tema “EuBrain on Fire: A complexa relação entre o câncer, o cérebro e o sistema imunológicoNa terça-feira, 21 de maio, Enrico Rijk, também pesquisador do Departamento de Medicina, falará sobre “Estimulação elétrica da medula espinhal – Treinamento instrumental para restaurar a função após espinha bífida.

Terça-feira, 18 de junho Luca Quartuccio, Professor de Reumatologia da Universidade e Diretor Interino da Clínica de Reumatologia do Hospital de Udine, e Luca Cittaro, Professor do Departamento de Matemática, Ciência da Computação e Física e Diretor do Laboratório de Interação Homem-Máquina da Universidade , falará em “Realidade virtual no tratamento da fibromialgia – Dor musculoesquelética crônica não tumoral.

Na terça-feira, 9 de julho, Massimo Imasio, Diretor de Cardiologia do Hospital de Udine e Professor de Cardiologia da Universidade, falará sobre “Coração e inflamação: um novo alvo para o tratamento de doenças cardiovascularesO curso terminará na terça-feira, 24 de setembro, com um encontro.Humanizando o cuidado”, com o palestrante Massimo Rubioni, Professor de Cirurgia Maxilofacial da Universidade de Friuli e Diretor do Departamento de Cabeça, Pescoço e Neurociências da ASufc.

série de conferências, Destinado a qualquer pessoa interessada em ampliar seus conhecimentos Na área médica e de saúde, faz parte do trabalho da Terceira Missão e da direção da Universidade de Udine. A entrada é gratuita, mediante inscrição Através do formulário eletrônico apropriado (http://tinyurl.com/y93h9ww6). Para estudantes de medicina e ensino médio, o reconhecimento para atividades extracurriculares é fornecido por meio de horas CFU e PCTO.