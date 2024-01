Doenças de pele e distúrbios do sono: a “estranha” relação analisada detalhadamente

Um bom sono é necessário para o bom funcionamento das funções do corpo e para uma vida saudável e cheia de energia, como já foi confirmado por diversos estudos. Isto, no entanto, Continue investigando os efeitos do sono E naqueles associados ao baixo conforto.

Na verdade, parece que a forma como dormimos pode afetar a nossa saúde de maneiras diferentes e muitas vezes desconhecidas. Por exemplo, um item descoberto recentemente irá destacar A A relação entre problemas de pele e falta de sono.

Dormir mal pode afetar doenças de pele: nova pesquisa

Um estudo internacional realizado em 20 países e com mais de 50.000 adultos esclareceu a relação entre doenças de pele e distúrbios do sono. O estudo apresentado na conferência da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia confirmou isso, pelo menos Na verdade, metade dos pacientes com problemas de pele sofrem de distúrbios relacionados ao sono. Uma relação completamente nova e que abre assim a possibilidade de novas pesquisas neste campo.

Se até agora se acreditava que dormir mal levava a problemas como falta de concentração, nervosismo e, em alguns casos, ganho de peso, a partir de hoje os riscos são ainda maiores. Como sabemos, as doenças de pele são, de facto, muitas e variadas e muitas vezes têm um impacto psicológico negativo em quem as sofre. Se for visível, de fato, Isso pode afetar a visão que você tem de si mesmo, Autoestima e até relacionamento com outras pessoas. Tudo isto para uma qualidade de vida que tem mais probabilidades de se deteriorar do que se imagina.

Portanto, descobrir a relação entre doenças de pele e distúrbios do sono pode levar a potenciais tratamentos relacionados à forma como dormimos. Nada, Muitas das pessoas estudadas tiveram maiores problemas com coceira Ou uma sensação de queimação na pele em caso de distúrbios do sono. Além disso, pessoas com problemas de pele muitas vezes parecem sentir fadiga ao acordar, formigamento nos olhos e sonolência diurna.

Embora as causas diretas ainda não sejam claras, descobrir tal ligação abre muitas portas. Dá uma nova esperança àqueles que sofrem destas doenças há muito tempo e esperança numa melhor gestão das mesmas. Segundo os autores do estudo, na verdade, não revela Distúrbios do sono Poderia ser Evitar o desenvolvimento de algumas doenças E retardar sua progressão. Obviamente, os aspectos ainda estão em estudo, mas poderão em breve levar a resultados importantes.