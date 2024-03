“Eu uso cetamina, é do interesse dos investidores.” Remédio ou medicação? O que é e quais são os riscos

Elon Musk Revelado para beneficiar Cetamina. O empresário explicou que toma a substância mediante receita médica e que essa prática está ocorrendo «No interesse dos investidores“EU Tesla e outras empresas que ele lidera. Numa entrevista com Don Lemon, ex-âncora da CNN, Musk acrescentou que o que importa em Wall Street é “a execução, por isso, do ponto de vista de um investidor, se estou a aceitar algo, devo continuar a fazê-lo”.

Nos últimos meses, o Wall Street Journal informou que os executivos da Tesla e da SpaceX estavam preocupados com o uso de drogas recreativas por Musk. O bilionário respondeu que sempre passou em todos os testes de drogas.

“Há momentos em que tenho um estado químico negativo semelhante em minha mente depressãoMusk explicou que a cetamina alivia isso. «Me ajuda a sair da negatividade. Não creio que tenha abusado: trabalho 16 horas por dia e não há situações em que possa parar de trabalhar”, acrescentou o bilionário, explicando que já tinha falado no passado no X sobre o seu trabalho usando cetamina para ajudar os outros.

O que Musk disse

Na longa entrevista com Lemon, Musk contou seu último encontro com Lemon. Donald Trump Na Flórida (“Eu estava tomando café da manhã na casa de um amigo e ele veio. “Ele não me pediu doações e não pagarei suas contas legais.” Ele disse que estava “otimista” sobre o futuro da criação de “vida multiplanetária”.

Entre os muitos desafios que Musk enfrenta está a inteligência artificial. O bilionário, como prometido, tornou seu chatbot de código aberto Compreende longamenteo concorrente Bate-papoGPTIsto agravou o conflito com a OpenAI, que a processou por trair a sua missão original. Ao tornar o código aberto a todos, Musk está a inflamar ainda mais o já acalorado debate em torno da inteligência artificial, sublinhando a sua crença nos factos: que uma tecnologia importante como a inteligência artificial não pode ser controlada apenas por gigantes como a Google e a Microsoft, que não podem ser controladas sozinhas. . Parceiro OpenAI.

O que é cetamina

A cetamina foi sintetizada em 1962 como anestésico e analgésico, e a cetamina, que Elon Musk disse usar com base numa prescrição médica periódica, ainda hoje é usada para induzir e manter a anestesia, tanto na medicina como na medicina veterinária. indicam que é um medicamento eficaz contra formas de depressão que não respondem aos tratamentos tradicionais, desde que tomado sob estrita supervisão médica, também pelos graves riscos associados à interação com alguns medicamentos. Na verdade, é uma substância que pode ter efeitos narcóticos em certas doses.

Na década de 1970, tornou-se uma das drogas mais populares nas comunidades hippies devido aos seus efeitos psicodélicos e baixo custo e mais tarde tornou-se uma das substâncias “altas” nas festas rave. Isso acontece porque a cetamina é um anestésico dissociativo, o que significa que atua dando a sensação de separar a mente do corpo. Por isso, ao tomar altas doses, você pode ter alucinações e a sensação de entrar em outra realidade, com o consequente risco de ficar mais desconectado da realidade do que nunca. Exceder a dose mínima representa um risco significativo. Por exemplo, personalidades muito frágeis podem cair em verdadeira psicose. Além disso, o uso contínuo também leva a distúrbios físicos, como dificuldade de digestão e micção, e problemas de memória.

