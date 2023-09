Ciência intervém para repovoar recifes de coral

Um relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas mostra um reassentamento significativo dos recifes de coral australianos. Este é um fenómeno muito interessante dado o foco na biodiversidade no ecossistema marinho nos últimos anos.

Embora esta seja uma boa notícia, dados recentes sobre… Aquecimento climático No entanto, ainda levanta preocupações.

Ecossistema de recife de coral

Todos os recifes de coral são compostos por rochas biogênicas. através de Solidariedade Juntamente com as algas coralinas e outros animais aquáticos, os recifes de coral são muito importantes para a criação de um ecossistema excepcional, nomeadamente os recifes de coral.

Referimo-nos a A Universo aquático É muito fértil e representa 25% das espécies marinhas existentes atualmente.

Este é um património de biodiversidade que também é explorado pelo homem, uma vez que a pesca é vista como um fonte de energia Além de excelente atividade econômica.

Ciência técnica do reassentamento de recifes de coral

No relatório anual preparado pelo Instituto Australiano de Ciências Marinhas entre 2021 e 2022, destacou que a maioria dos recifes de coral na Grande Barreira de Corais estão a testemunhar um declínio. Resiliência Muito surpreendente também Velocidade de recuperação Também é alto após períodos de estresse.

O relatório indica que há um aumento na cobertura que varia de 33% a 36%.

Foi o que aconteceu na parte norte, enquanto na parte sul ainda se verifica uma diminuição da presença de recifes de coral em 4 pontos percentuais.

Uma perda que, segundo dizem os observadores, é causada por ela Estresse por calor Dos oceanos, bem como de muitos Epidemias parasitárias.

Os cientistas também explicaram que as cores vivas dos recifes de coral se devem à presença de algas marinhas que vivem em simbiose com os recifes de coral.

Na verdade, as algas passam Fotossíntese Eles alimentam pólipos de coral que fornecem às algas fósforo, nitrogênio e dióxido de carbono.

A mudança de temperatura faz com que o coral se desfaça das algas, eliminando assim as algas Fonte de nutrição. Após o branqueamento causado pela deficiência de algas, os pólipos de coral tornam-se incapazes de sobreviver.

Algumas experiências para reassentar recifes de coral

O Centro de Pesquisa em Ecologia Marinha da Southern Cross University, em Queensland, iniciou a técnica de pesquisa em 2016. Fertilização in vitro de corais.

Os cientistas então coletam os espermatozoides com os óvulos de coral durante o período reprodutivo Eles são cultivados em tanques flutuantes especiais.

Quando as larvas amadurecem, elas são liberadas onde o ambiente coral precisa ser repovoado.

No entanto, no Caribe, é praticado Jardinagem de corais Através da tecnologia Varejo Cada coral do mesmo genótipo é cortado ao meio e cultivado em viveiros subaquáticos.

E então você vai para Repita o número do que os números originais, garantindo que milhares de novos pólipos de coral possam crescer.