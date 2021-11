As bolsas europeias são notadas em casos de gesso, inflação e Covid em particular

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Sente-se sob a bandeira da cautela Bolsas de valores europeias, No despertar do dia de mergulhos Apesar das garantias do Banco Central Europeu e do mercado ainda na janela, os dados de monitoramento da inflação e o número de casos Covid-19 estão mais uma vez alertando, com a Alemanha relatando níveis recordes de infecções. Então eles estão em jogo FTSE MIB Milão, datado CAC 40 Paris, datado DAX 40 em Frankfurt, o Ftse 100 em Londres eIBEX 35 Madrid eAEX em Amsterdam.

Deve-se notar que O dólar está em alta Depois de vendas melhores do que o esperado no varejo dos EUA empurraram o euro para seus níveis mais baixos desde julho de 2020, para 1,1263 (depois se recuperou para 1,1313), enquanto o USD / JPY subiu para 114,97 de seu maior nível desde março de 2017. Em termos de preços, Os números da inflação são monitoradosO Eurostat confirmou que a taxa de inflação anual na zona do euro em outubro subiu de 3,4% em setembro para 4,1%. Há um ano, era de -0,3%. Na Grã-Bretanha, os números subiram 1,1% ao mês, acelerando a inflação para 4,2% ao ano, um indicador importante para o Banco da Inglaterra, que não foi surpreendentemente afetado pelas taxas da última reunião. Os dados também fizeram A libra esterlina está em seu nível mais alto desde fevereiro de 2020 em relação ao euro.

Em Milão, Prismian e Sainte estão bem, com Amplifon na fila

No quintal mole de Avary Telecom Italia Apesar de Fogo inicial em + 2%, após a fraqueza da semana passada e os rumores de uma possível revisão do contrato com a Dazen na Série A italiana. prismático NS Stmicroeletrônica. Movimenta-se bem entre bancos Unicredit Com Jefferies aumentando o preço-alvo de 13,40 para 14,65 euros, confirmando a regra de compra. Hassan em geral Depois Caltagirone ultrapassou 7% na capital, levando o acordo (com Delfin e Fondazione CrT) para 13,81%. No final da lista de preços amplifone, Enquanto Diasurin Recuperou parte das perdas iniciais, com a Kepler-Cheuvreux rebaixando de comprar para manter e o preço-alvo de € 225 para € 203. pequeno movimento ExorNo dia Il Sole 24 Ore nos lembra que a votação múltipla começou em dezembro, que se abre para diferentes cenários (o mais “popular” parece ser a criação de um posto de luxo, a contínua diversificação e reorganização da cadeia de controle )

A propagação não é muito difícil, mesmo o rendimento de dez anos é estável

Direção de movimento pouco Distribuído entre BTp e Bund No mercado secundário MTS para títulos do governo. A diferença de rendimento entre o BTp de referência a dez anos (IT0005436693) e as obrigações alemãs com a mesma duração é indicada em 121 pontos base, inalterada desde o fecho anterior. O rendimento BTp de referência a 10 anos também ficou inalterado em 0,97% registado na última referência na véspera.

Taxa de câmbio euro / dólar download…

No plano cambial, a valorização do dólar deve ser acompanhada para que o índice do dólar ultrapasse os 95 pontos, o que não acontecia desde o verão de 2020. Com isso, o euro está perdendo participação e caiu para a região de 1,133 , muito longe de 1, 23 no início do ano. Qualquer fortalecimento adicional da moeda americana poderia levar o Fed a acelerar seu plano de corte de estímulo, bem como considerar um possível aperto monetário.

A libra esterlina em relação ao euro desde o início de 2020

A libra esterlina atingiu seu nível mais alto em uma semana em relação ao dólar e seu nível mais alto desde 24 de fevereiro de 2020, em relação ao euro, após os números da inflação no Reino Unido. Em relação ao dólar, a libra esterlina atingiu a alta de 1,3480, a maior desde 11 de novembro, enquanto o euro empurrou a moeda única para 83,90 pence, abaixo de 84 pence não visto desde o final de fevereiro.