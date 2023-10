Portugal suspende benefícios fiscais para reformados estrangeiros O que muda a partir de 2024

Lisboa, 3 de outubro de 2023 – Passe por aqui Isenções fiscais em Portugal para Aposentados estrangeiros começo A partir de 2024. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro português, António Costa, explicando que continuar a conceder benefícios ajudaria Os preços dos imóveis sobem, No meio de uma crise imobiliária. “Manter esta medida no futuro equivaleria a prolongar a fonte de injustiça financeira injustificada e seria um meio indireto de continuar a aumentar os preços no mercado imobiliário”, disse Costa em conferência de imprensa.

Mas Costa explicou que as isenções já concedido permanecerá em vigor Portanto, a moratória só será válida Para recém-chegados.

Incentivos e recompensas anteriores

Portugal Lançou uma série de incentivos e recompensas desde 2009 para quem se mudou para o país, tendo como única condição a permanência por um período de tempo. Pelo menos seis meses por ano. A partir de 2012, introduziu uma redução fiscal total para as pensões estrangeiras, com o objetivo de atrair capital estrangeiro para Portugal, que foi duramente atingido pela crise da dívida, mas o governo de esquerda já tinha facilitado os benefícios em 2020, especificamente para enfrentar a crise. Efeitos indesejáveis, principalmente o boom dos preços imobiliários que prejudicou os portugueses. Desde então, passámos de isenção total para isençãoRedução da alíquota de imposto em 10% Os recém-chegados podem se beneficiar. Os pensionistas franceses e britânicos, mas principalmente italianos, tiraram partido destes benefícios.

Aposentados em Portugal

pelo menos 15.000 aposentados que beneficiaram da isenção abrangente, 7.000 deles italianosEstabeleceram-se principalmente na zona de Lisboa ou nas estâncias costeiras deAlgarveO que contribui efetivamente para a recuperação do mercado imobiliário até o atual boom.

As vantagens para os reformados eram claras: os governos de Lisboa e Roma assinaram um plano de pensões em 1976. evitar a dupla tributação, O mesmo acontece com os aposentados expatriados Só pagavam impostos em Portugal, Enquanto A. beneficia Baixo custo de vida Comparado com a Itália. A única exigência que Lisboa impõe aos recém-chegados (além de passar pelo menos seis meses no país, mesmo que não consecutivos) é comprar uma casa ou assinar um contrato de arrendamento.

Mas é precisamente esta última condição que tem produzido efeitos distorcivos a longo prazo: segundo um estudo realizado pela Fundação Portuguesa Francisco Manuel dos Santos, entre 2012 e 2021, Custos de habitação aumentaram 78% Em Portugal, em comparação com 35% no conjunto da União Europeia. No entanto, existem ainda outros “paraísos fiscais”, por exemplo Malta, Roménia e Eslováquia.