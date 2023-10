Fiat: O carro desejado chega e o seu preço é inferior a 40 euros | Já está esgotado

No início do ano que vem, a Fiat vai colocar no mercado o modelo que todos esperavam, com esse incentivo pelo qual você paga muito pouco.

A Fiat anunciou recentemente Uma jogada realmente ousada E o inovador que captou a atenção de consumidores e entusiastas de automóveis em todo o mundo. Todo mundo já está migrando para Entre na lista de espera.

Na verdade, a empresa italiana revelou os detalhes de A Novo modelo Que já se tornou o carro mais procurado, e a novidade mais surpreendente é o seu preço incrivelmente razoável. Menos de 40 euros.

Uma oferta maluca que enlouquece os compradores e muda a forma como encaramos a compra de carros. Fiat vai trazer ao mercado o modelo que todos esperavam No início do próximo ano.

Este carro, que parece um verdadeiro sonho para muita gente, está tomando formaUma oportunidade incrível para quem quer um carro novo, Alta qualidade e economia ao mesmo tempo. Mas qual é o segredo por trás desse preço baixo?

Novo Fiat Topolino: o seu por apenas 40 euros

Fiat começou a aceitar encomendas para compra de seu novo carro Ratinho, a Quadriciclo elétrico Que pode ser dirigido a partir dos 14 anos. Este carro de dois lugares oferece opções de compra muito interessantes, incluindo a possibilidade de obter um Topolino para uma pessoa A mensalidade é de apenas 39 euros, semelhante a um cartão de transporte público. A disponibilidade inicial inclui a versão fechada com porta, enquanto a variante Vida doceque tem tema praiano, estará disponível em algumas semanas.

A lista de preços do Fiat Topolino é 9.890 euros, Mas pode descer até 7544 euros Graças à contribuição do estado 2.436 euros, sem necessidade de corte. Com um sinal de 2.582€, é possível conseguir um arrendamento por apenas 39€ por mês. Esta mensalidade já inclui custos administrativos de 7,50€. A duração do contrato é de 48 meses e inclui a atribuição de 20 mil quilómetros. Após este limite, o cliente terá de pagar um adicional de 0,06€ por cada quilómetro adicional. Além disso, há Três pacotes opcionais O que permite ao cliente personalizar seu contrato, agregando cobertura de seguros contra roubo/incêndio, roubo total e parcial, eventos naturais, sociais, políticos e vidros, assistência 24 horas e etiquetas de identificação no para-brisa, vidro traseiro e vidros.

Disponibilidade e recursos

Fiat Topolino está disponível em a Somente corNa cor azul mostrada nas fotos, com um setup e rodas de 14 polegadas. Porém, você pode personalizá-lo com acessórios adicionais, como retrovisores cromados vintage e rack traseiro, ou até mesmo uma caixa Dolcevita, que é uma tira de tecido para guardar itens dentro do carro. O processo de encomenda online do seu novo Topolino é muito simples Possibilidade de reservar o seu carroEscolha o prazo de financiamento e efetue o primeiro pagamento com apenas alguns cliques. A entrega pode ser feita na agência da marca ou diretamente na casa do cliente, com serviço de rastreamento semelhante ao das encomendas compradas online.

Quanto às especificações técnicas, o Topolino tem 2,53 metros de comprimento, pode transportar até duas pessoas e tem autonomia de até 75 quilômetros graças ao 5,4 kWh. O carregamento é feito via cabo com Tomada de chocolate Demora 4 horas usando uma tomada doméstica de 2,3 kW. O peso seco do veículo é 487kg O motor elétrico dianteiro é de 8,2 cv Permite atingir uma velocidade máxima de 45 km/h. Quanto a quem pode conduzir um Topolino, este é certificado como quadriciclo ligeiro e pode ser conduzido a partir dos 14 anos, mas apenas após obtenção da carta AM. A partir dos 16 anos é permitido transportar passageiro, enquanto os titulares de carta de automóvel B não têm restrições específicas.