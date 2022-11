O futuro do trabalho: os italianos “pessimistas”

A Itália é um país difícil de se trabalhar, muitas vezes nos deparamos com funções que não correspondem às expectativas e, em geral, há pouco otimismo quanto ao futuro do trabalho: até 65% dos funcionários que não se sentem estão fazendo tarefas satisfatórias estão insatisfeitos; Olhando para os próximos cinco anos, os trabalhadores italianos se dizem frustrados, descartando a hipótese de uma melhora no patamar. Estes são alguns dos dados que emergiram dePesquisa European Action Voices 2022 Promovido pela Kelly Services com base numa amostra de mais de 5.000 pessoas em 10 países europeus. O objetivo da pesquisa: ouvir as vozes dos trabalhadores em quase todos os setores econômicos para entender suas expectativas e entender as linhas de desenvolvimento dos negócios.

O dado mais importante destacado pela pesquisa é que os trabalhadores – a nível europeu – exigem ser valorizados como um todo, como pessoas, e aspiram a um trabalho gratificante: isto foi afirmado por 45% dos inquiridos (média europeia). . No entanto, a maioria dos italianos não encontra resposta para esta aspiração: 65% dos nossos compatriotas acreditam que não desempenham tarefas remuneradas ou que isso só acontece ocasionalmente. condição que, neste aspecto específico, coloca a Itália no último lugar dos países europeus, à frente apenas de Portugal.

Mas como se alcança a satisfação?

Os entrevistados fornecem dicas e respostas precisas: a maioria deles está procurando uma oportunidade para crescer e amadurecer, conectar-se com outras pessoas, compartilhar conhecimentos, assumir responsabilidades e desenvolver novas ideias. No entanto, o trabalho recompensador é tão pessoal que pode ser difícil para as empresas tomar medidas concretas para criá-lo. Os entrevistados da pesquisa de Kelly disseram que a valorização da pessoa como um todo (45%) é a forma mais importante de dar sentido ao trabalho, seguida do envolvimento em projetos fora de sua área de atuação (25%) e de assumir mais responsabilidades de liderança (25 %).

“A sugestão que nós, tal como a Kelly, sentimos de retribuir às empresas é apostar no desenvolvimento, dando oportunidade aos colaboradores de adquirirem novas competências e criando oportunidades de colaboração entre diferentes setores de negócio. E, claro, para oferecer oportunidades estáveis ​​e duradouras que permitam aos trabalhadores construir projetos tanto profissionalmente quanto pessoalmente – diz Christian Sala, CEO da Kelly Services Italia – também trabalhamos na Itália, como agência de empregos, com o objetivo de acompanhar ambos. Empresas e indivíduos trabalhando em uma direção de gratificação mútua que nos permita reverter a tendência que nossas pesquisas têm retratado para nosso país. Certamente vivemos tempos difíceis, mas o futuro do trabalho tem potencial para as empresas que desejam falar aberta e honestamente com os trabalhadores que apoiam.”

Perspectivas de carreira

No que diz respeito às perspectivas de carreira, os níveis médios de confiança dos entrevistados na pesquisa de Kelly são muito altos nos países europeus, principalmente entre jovens com menos de 24 anos e freelancers. A exceção novamente é a Itália, cujos trabalhadores não brilham pelo otimismo com relação, por exemplo, à possibilidade de encontrar um emprego nos próximos cinco anos, um importante indicador de confiança no futuro do trabalho que coloca nosso país em último lugar. colocados entre os do sindicato.

Ainda olhando para o futuro, as competências mais citadas pelos trabalhadores europeus são a literacia digital (46%) e a inteligência emocional (41%). O futuro significa também a possibilidade de mudança, que se abre sobretudo ao talento: grande parte dos entrevistados considera muito provável que consigam mudar de emprego nos próximos 12 meses, para dar um salto de qualidade. Mas, em um mercado competitivo por talentos, há algo que as empresas possam fazer para conter o fluxo de trabalhadores qualificados?

“Reconhecer e premiar o bom trabalho, garantir oportunidades de crescimento aos trabalhadores, para que possam potenciar as suas competências, ouvir o que os colaboradores sentem necessidade de comunicar, promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal na vanguarda da referência, garantir benefícios e recompensas verdadeiramente competitivos: estes são algumas das diretrizes que uma empresa considera importante – acrescenta Christian Sala – A concorrência é alta neste momento, mas os trabalhadores mais inteligentes sempre vão querer trabalhar para as melhores empresas. Ao focar no engajamento, integração e desenvolvimento dos funcionários e, talvez o mais importante de tudo, recompensar e reconhecer o trabalho excepcional, os líderes podem garantir que os melhores talentos não desistam.

Trabalho à distância

Outro tema importante abordado na pesquisa está relacionado ao trabalho remoto, condição que atinge em média 39% dos trabalhadores nos países participantes da pesquisa e 41% na Itália. Ao trabalhar remotamente, 57% dos trabalhadores dizem ter um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal e 45% se sentem mais relaxados e felizes. Mas 28% dos trabalhadores dizem que trabalham mais horas do que se trabalhassem em um escritório e 14% dizem que acham difícil tirar uma folga.

Assim, as luzes e as sombras: European Voices of Action 2022 descobriram que as oportunidades de trabalho remoto variam muito de país para país, mas que os efeitos positivos do trabalho remoto superam os negativos. Com atenção constante para os benefícios para ambas as partes: “Os empregadores devem contribuir com os custos decorrentes da atividade realizada em casa. Enquanto eu gasto, a empresa poupa ”, diz um dos convidados italianos.

E para tornar o trabalho remoto mais eficiente, os trabalhadores estão liderando o caminho: 45% precisam de melhor acesso a ferramentas e tecnologias remotas, 32% precisam de melhores ferramentas on-line para visualizar e controlar cargas de trabalho, mas também diretrizes mais rígidas sobre horários de trabalho. para garantir tempo de descanso adequado para os funcionários. E 28% requerem suporte e recursos eficazes de saúde mental, bem como atenção ao feedback do trabalhador.

“Trata-se de perceber que cada trabalhador e cada empresa é diferente e tem necessidades especiais. Uma abordagem flexível e voltada para o futuro, que vai além de preconceitos e suposições, é a melhor maneira de criar um trabalho remoto que funcione para todos”, conclui Christian Sala.