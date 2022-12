Borsa Italiana, sessão suspensa de 2 de dezembro de 2022

A Telecom Italia TIM segue em destaque. Desempenho negativo do BPER Banca e Stellatis. Por outro lado, a DeA Capital fez progressos significativos no STAR

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais Na última sessão da semana.

Às 12h50 FTSEMib Perdeu 0,08%, para 24.666 pontos, depois de ter oscilado entre o patamar mais baixo de 24.587 pontos e o patamar mais alto de 24.673 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Aumentou 0,01%. melhor desempenho para Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,71%) e eu Estrela do FTSE Itália (+1,19%).

o bitcoins Flutua em torno dos 17.000 dólares (cerca de 16.000 euros).

o Spread BTP-Bund Ainda está abaixo de 190 pontos, com o yield do BTP de dez anos caindo para 3,65%.

EU’euro Confirma-se acima de $ 1,05.

Telecom Italia TIM Fique no centro das atençõesDepois das fortes oscilações registadas nas duas sessões anteriores. A morada caiu 0,98% para 0,2117 euros.

desempenho negativo de Papel Bancário (-1,54% para €1,919). O Instituto anunciou ter concluído a emissão inaugural de uma obrigação pré-fixada a flutuante no montante de 500 milhões de euros, com uma maturidade de 5 anos e possibilidade de reembolso antecipado após 4 anos. O cupão anual está limitado a 6,125%, com um preço de emissão/revenda de 99,847%.

Também em vermelho estrelas (-1,56% para 14.676 euros). O Ministério dos Transportes informa que em novembro de 2022 foram registrados 119.853 carros na Itália, um aumento de 14,7%. As vendas da Stellantis também estão crescendo. Conforme noticiado pelas principais agências de notícias, o número de matrículas do grupo em novembro de 2022 totalizou cerca de 37 mil unidades, um aumento de 1,4% em relação aos mais de 36.300 carros vendidos em novembro de 2021. Com isso, a participação de mercado da Stellantis é atestada de 30,8 . %.

Estoques de petróleo estão vendendodepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em janeiro de 2023) caiu para $ 81 por barril.

recuar Cadê? (-1,39% para 13.894 euros). Também em vermelho Tenaris (-2,48%).

DA Capital regista um salto de 28,7% para 1.472 euros. A NOVA, empresa detida a 100% por De Agostini, anunciou a decisão de lançar uma oferta pública voluntária sobre as ações da holding cotadas no setor STAR, com o objetivo de obter o cancelamento das ações da Piazza Affari. O licitante pagará uma contraprestação em dinheiro igual a € 1,5 (incluindo cupons relacionados a quaisquer dividendos distribuídos pela DeA Capital). O preço cotado inclui um prémio de 31,1% face ao preço de fecho da DeA Capital na sessão de 1 de dezembro de 2022 (€ 1,144).