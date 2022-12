Arábia Saudita, Egito e Grécia estão prontos para sediar a Copa do Mundo de 2030

Um é a realização da Copa do Mundo, o outro é 2026 já atribuído aos Estados Unidos, Canadá e México, e depois?

Oito anos depois já começamos a pensar copa do mundo fifa 2030 E certamente não faltam candidatos.

entre estes,Reino Arábia Sauditanação que volta de excelente desempenho no Catar, apesar de não ter passado do grupo de classificação.

Bom desempenho, gols, técnica e uma vitória inesquecível sobre a Argentina Leo Messi Para entrar em um clima de entusiasmo e desejo pelo futebol.

É também por essas razões, e especialmente em conexão com as possibilidades econômicas menos românticas (ilimitadas) para os sauditas, que a Arábia Saudita apresentou sua candidatura como hub.tri-continentalTambém inclui Grécia e Egito para uma colaboração única na história da Copa do Mundo.

Tudo isso, além do prestígio do torneio, também faz com que a Copa do Mundo coincida com Visão Saudita 2030É um projeto estratégico nacional que visa reduzir a dependência do país do petróleo, diversificar a economia e desenvolver outros setores, incluindo o desporto e o turismo.

Atualmente, os adversários mais credenciados para bloquear o gol do Rei Salman são Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai que apresentarão conjuntamente suas candidaturas ao Mundial na América do Sul. Depois, há o triunvirato formado por Espanha, Portugal e Ucrânia e, finalmente, a candidatura que o Marrocos apresentará sozinho.

