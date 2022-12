O telemóvel no carro, finalmente podes: usa este truque e ninguém te vai poder dizer nada | todo mundo já faz

O smartphone agora se tornou uma ferramenta da qual absolutamente não podemos prescindir. Infelizmente, usá-lo sem fones de ouvido ou sem os devidos cuidados é estritamente proibido pelo código da estrada durante a condução, por isso é importante ter os acessórios certos para usá-lo. No entanto, muitos descobriram uma maneira muito interessante de continuar usando o celular enquanto dirigem, vamos ver juntos …

Há cerca de dez anos, os chamados smartphones ou nossos amados smartphones revolucionaram completamente nossas vidas. De fato, antes da chegada desses dispositivos integrados, precisávamos de vários dispositivos tecnológicos que tivessem a capacidade de oferecer apenas uma função.

Portanto, antes dos telefones de hoje, todos nós tínhamos nossos próprios arquivos MP3, por exemplo, que eram usados ​​exclusivamente para ouvir música. Em vez disso, para o navegador, havia um tom-tom, que só pode ser encontrado nos carros tecnologicamente mais avançados. E, obviamente, antes das câmeras dos nossos celulares, se tivéssemos que eternizar um momento importante, precisaríamos de uma câmera ou de uma câmera de vídeo.

Em suma, os smartphones resolveram alguns problemas, mas também criaram muitos outros. Na verdade, como passamos praticamente muitas horas por dia com os olhos fixos nas pequenas telas de nossos telefones, muitas atividades também se tornaram perigosas. Obviamente, um deles é definitivamente dirigir um carro que requer toda a sua atenção o tempo todo.

Veja como usar seu telefone no carro, você nunca será pego

Aliás, o Código da Estrada regula estes casos descritos no artigo 173.º de forma muito dura. Aliás, de acordo com as regras, a sanção a aplicar pode variar entre 165 euros e um máximo de 661 euros.

O artigo 173, parágrafo segundo, também estabelece que é totalmente proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico, como telefones sem fio, smartphones, laptops, laptops, tablets e todos os dispositivos que impliquem a retirada das mãos do volante, mesmo que temporariamente.

O uso indevido de telemóveis durante a condução já causou muitos acidentes nas nossas estradas e por isso é necessário seguir atentamente as regras estabelecidas. No entanto, alguns não conseguem deixar de usar o smartphone enquanto conduzem, pelo que existem soluções que o podem ajudar…

Na verdade, existem muitos dispositivos que permitem manter o smartphone bem no lugar, no painel, para permitir que você dirija com conforto e segurança. De facto, nas lojas online é possível comprar pensos adesivos que permitem manter o smartphone numa posição facilmente acessível tanto para as mãos como para os olhos.