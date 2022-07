A Ucrânia está se preparando para uma força equipada com um milhão de soldados da OTAN para retomar territórios do sul ocupados pela Rússia, como Crimeia e Mariupol. Ele afirmou isso em uma entrevista para o Tamisa O ministro da Defesa em Kyiv, Oleksiy Reznikov, explicou que o presidente Volodymyr Zelensky ordenou que o exército ucraniano recuperasse o controle das áreas costeiras ocupadas que são vitais para a economia do país, embora no momento parecesse improvável que isso realmente se tornasse realidade, e que do funcionário do governo parece que um pedido de ajuda é mais do que um plano real.

Entendemos que politicamente, isso é realmente necessário para o nosso país. O Presidente instruiu o Supremo Comandante Militar a fazer planos. Depois disso, o Estado-Maior faz as plantas e eles dizem que para conseguir isso precisamos de XYZ.” Ele disse ao jornal britânico “Este é o meu trabalho. Escrevo cartas para seus colegas nos países parceiros, os generais falam sobre por que precisamos desse tipo de arma e depois tomamos decisões políticas.”

O Reino Unido de Boris Johnson, juntamente com os Estados Unidos, foi o país que forneceu a maioria das armas para resistir à invasão ordenada por Vladimir Putin, ajudando a substituir o antigo equipamento soviético pela artilharia padrão da Aliança Atlântica, com lançamento múltiplo sistemas e drones de alta tecnologia. “Foi um processo longo, levou um mês e meio, mas conseguimos um resultado. A Ucrânia tinha forças armadas da era soviética com armas de trinta anos. Mudamos isso em três meses”, disse ele.

O ministro de 56 anos disse estar satisfeito com o apoio que a Ucrânia está recebendo dos parceiros da Otan, mas não com o ritmo de entrega, argumentando que os países ocidentais estão aumentando o fornecimento de armas agora porque o país mostrou sua capacidade de lutar. “Tentei mostrar que, após oito anos de guerra mista, temos mais de 400.000 veteranos de guerra e seus parentes em diferentes partes do mundo”, disse Reznikov. “Os trabalhadores da Polónia a Portugal decidiram regressar à Ucrânia para defender o seu país.” “Nós, o povo do mundo livre, temos um verdadeiro senso de justiça e liberdade. Temos cerca de 700.000 soldados nas forças armadas e se somarmos a Guarda Nacional, a polícia e a Guarda de Fronteira, somos cerca de um milhão.” já estão treinando dois batalhões de soldados ucranianos na Inglaterra como parte do compromisso de Johnson. Para treinar 10.000 soldados a cada 120 dias, Kyiv agora espera que o apoio de Londres não mude com sua saída.