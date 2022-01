Futuras pensões ‘infectadas’ pelo Covid-19 – Lavoce.info

A crise causada pela pandemia não afetou as pensões existentes. No entanto, teve e continua afetando o mercado de trabalho, o que pode prejudicar significativamente o desempenho futuro dos trabalhadores de hoje. Cálculos em Pesquisa da OCDE.

A epidemia e as pensões futuras

A crise causada pelo Covid-19 teve um impacto significativo no mercado de trabalho, o que afetará as perspectivas de aposentadoria e a renda da aposentadoria.

Os rendimentos dos aposentados são geralmente protegidos durante as recessões. Na verdade, não depende do mercado de trabalho, exceto por um possível índice salarial que raramente é aplicado. Por outro lado, a situação é diferente para quem está trabalhando ou entrando no mercado de trabalho em fase de recessão.

Múltiplas políticas de apoio à economia, como subsídios, trabalho inteligente, redução da jornada de trabalho e, em geral, todas as ferramentas destinadas a preservar empregos, significam que o emprego caiu muito abaixo do PIB. Na Itália , Taxa de emprego A média anual caiu 2% em 2020, enquanto Conta A queda foi de 8,9%. No entanto, as aposentadorias futuras sofrerão os efeitos da recessão relacionada à pandemia, mesmo com essas políticas de proteção ao emprego em vigor. puro Intervenções Aqueles que permitirem o adiamento das contribuições previdenciárias por alguns meses e reduzirem ou eliminarem temporariamente as multas por pagamentos atrasados ​​não poderão proteger totalmente os rendimentos dos futuros pensionistas.

Riscos de trabalho intermitentes

o relatório Uma visão geral das pensões 2021 Da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresenta algumas estatísticas interessantes sobre as probabilidades de reforma dos trabalhadores que tiveram uma ocupação esporádica baseada em subscrições, nomeadamente devido a longos períodos de desemprego. Esses dados podem nos oferecer uma chave para entender as consequências da pandemia para as aposentadorias futuras.

Como pode ser visto na Figura 1, os trabalhadores masculinos com salário médio e cinco anos de afastamento do mercado de trabalho por motivo de desemprego receberão uma pensão igual a 94% do salário do trabalhador em tempo integral.

O resultado varia muito entre os 38 países da OCDE: os trabalhadores australianos são os mais atingidos: com cinco anos de desemprego, sua pensão é de 87,7% da pensão de um trabalhador em tempo integral. Por outro lado, não há cortes em Portugal. Na Itália, o benefício de um trabalhador que permanece desempregado por cinco anos é de 91,7% do correspondente a uma ocupação contínua. As repercussões se somam a uma dispensa de dez anos: a aposentadoria equivale a 73,4% daquela obtida em uma ocupação ininterrupta.

E os mais punidos são os jovens: muitos deles trabalhavam nos setores mais atingidos, como hotéis e restaurantes, geralmente com contratos a prazo, que absorveram a maior parte da estagnação do emprego durante a pandemia. Além disso, as dificuldades de inserção no mercado de trabalho aumentaram. Até o final de 2020, quando o nível geral de emprego melhorou, o número de trabalhadores de 15 a 24 anos permaneceu 10% menor. Em comparação com o ano anterior. Além disso, os contratos precários não lhes permitiam receber benefícios de desemprego em alguns casos.

As dificuldades do mercado de trabalho durante a crise económica traduzem-se em atrasos no trabalho e rendimentos mais baixos para os trabalhadores jovens, resultando numa perda persistente de rendimentos ao longo da vida.

Como mostra a Figura 2, comparando o salário médio e o trabalhador em pleno funcionamento que entra no mercado de trabalho aos 22 anos, indivíduos que começam a trabalhar dois anos depois e ganham 30, 20 e 10 por cento depois. Menos nos primeiros três anos de emprego, eles receberão 96% de seus benefícios de pensão de regimes obrigatórios durante todo o período de aposentadoria. O país mais atingido é o Chile, onde a aposentadoria de um trabalhador que entra tarde na força de trabalho é 92% da de um trabalhador em tempo integral. Em Itália, a pensão de reforma equivale a 95% da pensão de um trabalhador que ingressa no mundo do trabalho aos 22 anos.

Se os atrasos na entrada estiverem associados a períodos de desemprego, a redução dos rendimentos de reforma futura é maior.

Penal ou contribuinte: muda ligeiramente

A redução das anuidades futuras independe do método específico de cálculo do benefício utilizado.

No sistema salarial, o cálculo da pensão tende a ser baseado na situação do mercado de trabalho no momento da aposentadoria, levando em consideração os salários recebidos durante todo ou parte da ocupação. O fraco crescimento dos salários médios, como o crescimento registrado em 2020 (-0,1% na média da OCDE), afeta o valor dos benefícios futuros. Uma possível resposta discutida no relatório seria restabelecer as pensões salariais, tanto para vincular os benefícios de aposentadoria ao mercado de trabalho durante a aposentadoria quanto para contrabalançar o efeito da redução dos salários médios ao deixar o mundo do trabalho. A maioria dos países da OCDE não usa esse mecanismo e já o aboliu nos últimos anos.

Usar o método de contribuição não é uma solução. Com efeito, a lacuna contributiva para quem sofreu interrupção de carreira ou atraso na entrada no mundo do trabalho devido à crise terá impacto no cálculo dos futuros benefícios de aposentadoria.

À medida que a crise da pandemia desaparece, os governos terão que lidar com esses problemas e fortalecer os mecanismos de solidariedade intergeracional, que estão interrompendo a longa onda de recessão do Covid-19.