Primeira mina europeia de lítio em Portugal em 2026, mas residentes protestam

O primeiro local de extração de lítio da Europa, essencial para a construção de baterias elétricas, deverá ser inaugurado no norte do país em 2026. Mas os residentes locais estão a protestar contra o projeto. Relatório

A população de Covas do Barroso, uma pequena comunidade na serra do norte de Portugal, com pouco mais de 160 pessoas, teme ser forçada a abandonar as terras onde vive há gerações. O que os preocupa não é a construção de uma autoestrada, nem de uma nova barragem, mas sim de uma nova mina de lítio, uma das primeiras a ser inauguradas em toda a Europa. O lítio é essencial para a construção de baterias elétricas e hoje não existem locais de mineração ativos no continente. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA Portugal é o oitavo país do mundo em termos de reservas subterrâneas e o primeiro da União Europeia neste mineral, embora represente menos de 1 por cento do total. É por isso que Portugal representa uma espécie de laboratório para o que poderá acontecer no resto da Europa, cujos governos procuram abrir novas minas. Mesmo em Itália, onde 16 das 34 matérias-primas são extremamente importantes e onde, segundo o ministro Adolfo Orso, “precisamos de investir e reativar o potencial”. Os exemplos incluem depósitos de cobalto encontrados no Piemonte, Como disse o relatório Sky TG24 .

As principais preocupações das populações locais prendem-se com a protecção da biodiversidade – A área é reconhecida pela Organização para Alimentação e Agricultura Como património agrícola de importância global em 2018 – e como recurso hídrico, devido à preocupação de que a água seja contaminada pela mina e que as operações a consumam excessivamente.

“Sou contra porque nasci aqui e adoro a minha zona”, disse-nos ela Aida Fernández criador e presidente do Baldios de Barroso (sindicato dos latifundiários) – “Não acredito nesse projeto, no que estão tentando nos vender, que vai destruir essa área para sempre. Somos apenas 70 pessoas, mas temos nossos direitos .É como voltar ao tempo da ditadura, ao tempo de Mussolini ou de Salazar”.

A empresa responsável pelo projeto é Recursos da Savana Britânica Que obteve licença mineira em 2006 e investiu 300 milhões de euros. Vamos conhecer o CEO interino Dale Ferguson Num escritório nos arredores de Lisboa, no dia em que Emmanuel Proensa foi anunciado como seu sucessor: “O nosso projecto é bom” – confirma o CEO – “foi avaliado por uma comissão muito rigorosa no que diz respeito aos aspectos ambientais e sociais: estamos satisfeitos que este grupo de… Regras rígidas, para que possamos provar ao governo e à comunidade local que levamos as coisas a sério e que os estamos ouvindo.”

De acordo com as expectativas da Agência Internacional de Energia Prevê-se que o consumo de lítio quadruplique até 2030 e aumente ainda mais na União Europeia. Mas hoje, com exceção dos locais portugueses de extração de feldspato dedicados ao processamento cerâmico, não existe nenhuma mina de lítio ativa em solo europeu: a UE depende exclusivamente de países estrangeiros, no mercado de matérias-primas dominado pela China. É por isso que o comitê Ele propôs um novo regulamento em março Acelerar a abertura de novas minas, a fim de extrair do solo europeu pelo menos 10% do lítio necessário até 2030. O governo português quer estar na vanguarda e explorar as reservas subterrâneas. Secretário de Estado da Energia e Clima Ana Fontura Gouveia Ele explica a estratégia ao Sky TG24: “Não queremos ser um país que simplesmente extrai estes minerais. Queremos sim extraí-los, refiná-los e depois produzir baterias elétricas. esta cadeia de abastecimento, o que favorece as empresas que pretendem manter toda a cadeia de valor em Portugal.

A Savannah tinha apresentado a primeira versão do projeto em 2020, mas foi rejeitada pela Agência Portuguesa do Ambiente. Após diversas mudanças, a agência Ele finalmente confessou Luz verde inicial para o projeto. Entre as mudanças que agradaram aos especialistas estavam a redução da área total, a promessa de não tirar água diretamente do rio Kovas, de não trabalhar durante a noite e de abrir uma nova estrada. “Estabeleceremos um padrão ouro na regulamentação da abertura de novos locais de mineração”, garante Ferguson. Queremos ser a mina modelo para toda a Europa.” A opinião dos moradores de Covas é a oposta: avaliação positiva. O impacto ambiental será um “ato político” e não uma obra de arte, e prevalecem dúvidas entre os moradores locais sobre a capacidade do governo de verificar o cumprimento real das condições acordadas na savana.

Investimentos que, segundo estimativas do Ministério do Ambiente português, poderão criar 8.000 empregos, incluindo na região de Covas do Barroso, que perdeu metade da sua população no último meio século. Por esta razão, o governo reviu recentemente a Lei de Exploração de Recursos Minerais, para acelerar os processos de licenciamento e ao mesmo tempo aumentar as garantias para os residentes locais. “A mineração tem definitivamente um impacto”, explica Gouveia. “Queremos ter a certeza de que, seja ele qual for, podemos minimizá-lo ou compensar a população local, especialmente nesta fase em que a mineração de lítio ainda é uma novidade para a comunidade.

O caso já terminou em tribunal

Mas é evidente que algo se rompeu no diálogo entre a empresa e a comunidade local em Kovas. Explica por que Nelson GomezPresidente da associação “Unidos em defesa de Covas do Barroso”: “Querem que acreditemos que se trata de salvar o planeta, mas pelo contrário não faz sentido continuar a destruir áreas verdes, biodiversidade e água. Sabemos muito bem que o lítio só funciona para alimentar a indústria automotiva.”

Electrificação versus protecção do solo, dois lados da luta contra as alterações climáticas que estão, pelo menos aparentemente, em duas barricadas opostas em Covas do Barroso. E esse não é o único conflito que se desenrola no pano de fundo desta história: “Por que deveríamos destruir todo este ecossistema para deixar alguém dirigir um carro elétrico em outro lugar?” Aida Fernández pergunta. É uma nova divisão geográfica, entre grandes cidades que apostam na electricidade para se libertarem do smog e um campo que não quer ver o seu subsolo queimado em busca de importantes matérias-primas. Lúcia Dias Mo“Não podem pedir-nos que aceitemos sacrifícios que não farão nem em Lisboa”, diz claramente o presidente da Câmara Municipal do país ao Sky TG24.