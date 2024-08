Recupere o custo do seu ar condicionado com um bônus de 2024

É possível recuperar o valor gasto na compra de um ar condicionado? A resposta é sim. Vamos ver juntos como fazer isso.

Já ouvimos falar sobre isso, Bônus de ar condicionado Isso deixa todo mundo louco porque é um benefício muito importante de comprar um sistema de ar condicionado doméstico para refrigeração e aquecimento.

Este não é um suporte dedicado para aparelhos de ar condicionado, mas algum conforto é adicionado entre outros bônus. Na verdade, em 2024 existem quatro bónus que conferem a possibilidade de obter conforto com sistemas de ar condicionado. É sobre Bônus de Móveis, Bônus de Renovação, Bônus Ambiental e Super Bônus.

Nestes casos obtém um desconto de 50% a 65% e também se refere a sistemas com bomba de calor. É muito importante saber que o desconto deve ser feito através do site do Enea, e se cadastrado da forma correta aparecerá automaticamente nos 730 arrecadados anteriormente.

Bônus de ar condicionado 2024, tudo que você precisa saber

Portanto, o bônus de ar condicionado 2024 não devolve os gastos gastos, mas indica alguns sim Isenção fiscal Aplicado na compra e instalação de sistema de ar condicionado residencial.

O primeiro bônus que permite obtê-lo é o Bônus Móveis, que é um benefício para o qual é utilizado Compre acessórios de decoração Dentro do plano de renovação do edifício. Neste caso você pode obter um 50% de desconto no IRPEF Com um limite máximo de despesas dedutíveis de 5.000€.

Aqueles que usam Bônus de renovação Você deve saber que não é permitido ultrapassar o limite máximo 96.000 euros Embora mesmo neste caso estejamos falando de um desconto de 50%.

com Taxa de bônus ecológico de até 65%e o máximo é 46.154 euros. Neste caso, aplica-se também a substituição da caldeira a gás por Sistema de ar condicionado Que está localizado em cO eixo é igual ou maior que A+++ Ao comparecer ao certificado de desempenho energético no final da obra.

O bônus de ar condicionado também pode ser combinado com Super bônus Com um 70% de desconto Embora seja importante que a instalação de um ar condicionado permita que o imóvel cumpra duas classes energéticas e que a obra seja comprovada por um certificado de desempenho energético.

Mas quem pode receber o bônus de ar condicionado para 2024? Neste caso, é um benefício que pode ser utilizado por:

Comerciantes e artes profissionais;

pessoas físicas;

Unidades residenciais.

associações profissionais;

institutos de habitação pública;

Organismos públicos e privados não comerciais;

Parcerias e sociedades de capital de risco;

Cooperativas habitacionais e propriedade indivisa.

Em todos os casos, a ativação pode ser feita para os proprietários ou para quem tem direito real sobre o imóvel.