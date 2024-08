Bruxelas espera que a inflação atinja 5,1% este ano e 2,7% em 2024.

Qual é a taxa de inflação em Portugal em 2023? Quais são as expectativas de inflação a longo prazo para Portugal? A Comissão Europeia (CE). A previsão de inflação em Portugal melhorou para 5,1% este anoEle esperava uma moderação para 2,7% em 2024, o que reflete inicialmente os preços da energia e depois os preços dos alimentos. Entretanto, o ministro das Finanças já reagiu às previsões da Comissão Europeia, saudando as “boas notícias”. Segundo Fernando Medina, a economia portuguesa conseguirá “lidar com o cenário negativo” de inflação mais elevada. Vamos dar uma olhada mais de perto Expectativas de inflação em Portugalcom as últimas notícias sobre a inflação em Portugal da União Europeia.

Nas suas previsões económicas da primavera publicadas na segunda-feira, 15 de maio de 2023, Bruxelas observou que depois de atingir 10,2% no quarto trimestre de 2022, a inflação de acordo com o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) caiu para 8,4% no primeiro trimestre de 2023 . Um Esta descida deveu-se em grande parte à descida dos preços da energia, enquanto os preços dos produtos alimentares permaneceram elevados.

O executivo da União Europeia acredita A inflação deverá diminuir ainda mais ao longo do horizonte de previsão“Impulsionado inicialmente pelo índice de preços da energia e depois pelos alimentos e bens não industriais.” “Em 2023, a moderação dos preços dos alimentos é também apoiada pela suspensão das taxas de IVA sobre produtos alimentares básicos em Portugal, de 18 de abril até ao final de outubro”, nota o relatório.

Nas previsões anteriores, Bruxelas esperava que a taxa de inflação em Portugal atingisse 5,4% este ano e 2,6% em 2024. Por outro lado, Em abril, o governo português previa uma taxa de inflação de 5,1% este ano e de 2,9% em 2024..

A Comissão Europeia reviu mais uma vez em alta a sua previsão para a taxa de inflação da área do euro para 2023, Atingindo 5,8% frente aos 5,6% anterioresEle admitiu que estava demonstrando “um maior grau de perseverança”. Bruxelas confirma que a taxa de inflação “voltou a surpreender” com a sua tendência ascendente, ao ponto de este ano se prever que atinja os 5,8% na zona da moeda única, face aos 5,6% das anteriores previsões de inverno, publicadas em fevereiro.

Para 2024, a inflação da Zona Euro deverá atingir 2,8%, quando anteriormente se esperava que atingisse 2,5%. Para o conjunto da União Europeia, a inflação deverá atingir 6,7% este ano E 3,1% no dia seguinte, ante 6,4% e 2,8%, respectivamente, na previsão de inverno.

Bruxelas ajusta crescimento do PIB português para 2,4% em 2023

Bruxelas reviu a sua previsão de crescimento económico para Portugal este ano para 2,4%. A terceira taxa mais elevada da área do eurocom a ajuda do turismo, revelou-se mais optimista que o governo. Nas suas previsões económicas da primavera, a Comissão Europeia melhorou a sua previsão para o crescimento do PIB português este ano, face à previsão de 1% em fevereiro, e manteve inalterada a sua previsão de 1% para 2024.

A previsão coloca Portugal entre Os três principais países da zona euro registaram a maior taxa de crescimento este anoJuntamente com a Grécia, foi precedido apenas pela Irlanda (5,5%) e Malta (2,4%).

Este cenário Também coloca o crescimento do PIB de Portugal acima da média da zona euro (1,1% este ano e 1,6% em 2024) e a União Europeia (1% este ano e 1,7% em 2024). Portanto, o poder executivo da sociedade está mais optimista do que o governo português, que no programa de estabilização, lançado em Abril, pretende atingir uma taxa de crescimento de 1,8% este ano.

No entanto, os números do governo foram fornecidos antes do Instituto Nacional de Estatística revelar esta O PIB de Portugal cresceu 1,6% em termos homólogos no primeiro trimestre deste anoQue Bruxelas destaca como “significativamente superiores às taxas registadas nos três trimestres anteriores”.

A Comissão Europeia observa que a procura interna permaneceu fraca durante este período “desde então”. O consumo privado diminuiu devido à diminuição do poder de compra das famílias Nos trimestres anteriores, os investidores enfrentaram taxas de juro mais elevadas, pelo que “o setor externo foi o principal impulsionador”, beneficiando da recuperação das cadeias de abastecimento globais e da melhoria do equilíbrio externo.

Embora O crescimento deverá diminuir no segundo trimestreBruxelas acredita que a situação irá melhorar nos trimestres seguintes, com a recuperação gradual do consumo.