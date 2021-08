Como obtê-lo e onde gastá-lo em Veneto

O sinal verde à Bonus Terme, publicado no Diário da República, constituiu um incentivo de até 200 euros na operação a ser gasto em tratamentos em balneários homologados. A plataforma de reservas operada pela Invitalia estará ativa Desde outubro .

Bonus Terme é destinado a todos os cidadãos adultos que residem na Itália, Ilimitado Fácil Sem limites relacionados à unidade familiar. “Esta é, em particular, uma intervenção que visa apoiar um setor particularmente afetado pela emergência da Covid”, afirma o documento.

Cada cidadão poderá se beneficiar de um bônus, que consiste em um 100% de desconto No preço de compra de serviços de spa selecionados, até mesmo um máx 200 EUR . Em uma próxima notificação publicada nos sites Mise e Invitalia, a lista de estabelecimentos aprovados será anunciada e as reservas abertas para serviços de spa.

A reserva deve ser feita No spa selecionadoQuem vai emitir um certificado de reserva. A reserva é válida para 60 dias A partir deste caso, você deve usar os serviços reservados durante este período. O spa onde o cidadão utilizou os serviços do spa solicita à Invitalia, através de uma plataforma informática específica, o pagamento do valor do voucher utilizado pelo cidadão.

A recompensa está se esgotando (53 milhões), é por isso que um clique hoje, O mesmo que antes com o bônus de scooter.

centros termais

Veneto tem uma longa tradição na área dos tratamentos térmicos, graças a uma região capaz de oferecer uma grande variedade de nascentes e estruturas adequadas a todas as necessidades. Eles variam de Terme di Abano e Montegrotto, onde se especializam em argila E em tratamentos cosméticos, Em Recuaro é famosa pelas virtudes curativas de sua água, e onde se respira o ar da Belle Époque. Mise fará uma lista especial para a seleção de chassis aprovados.

Centros termais, spa, centros de bem-estar em Veneto

Green Pass e SPA: Quando o compromisso é ativado

Um FAQ do governo confirmou a obrigação de ter um green card para entrada em resorts e piscinas internas. No spa, a via verde não é obrigatória para atividades de reabilitação e tratamento, que exigem receita de médico de família ou especialista. A partir de 6 de agosto de 2021, é obrigatória a apresentação do Certificado Verde para os serviços de Fitness, Bem-estar e Bem-Estar Termal na piscina e no ginásio.