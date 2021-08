Os primeiros fundos do Fundo Europeu foram levantados na Espanha

A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que já havia enviado 9 bilhões de euros em financiamento antecipado para a Espanha, ou 13% dos 69,5 bilhões de euros em transferências que o governo “Fundo de Resiliência e Recuperação” deve receber como resultado. Epidemia do coronavírus. O dinheiro deve ser gasto em investimentos e reformas que apoiem as transformações verdes e digitais e também aumentem a coesão social.

Entre essas iniciativas, Bruxelas citou em seu comunicado de imprensa o apoio às energias renováveis, a reforma de edifícios para torná-los mais eficientes em termos energéticos, a melhoria das competências digitais entre os cidadãos e a redução do desemprego juvenil por meio de programas de formação profissional.

“Estou convencido de que o ambicioso plano da Espanha dará um ímpeto decisivo para que o Acordo Verde europeu se torne uma realidade, digitalizando ainda mais a economia e tornando a Espanha mais resiliente do que nunca”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado.

Enquanto isso, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez disse via Twitter: “Continuamos nos movendo em direção a um país mais verde, digital, feminista e coerente, implementando as grandes transformações de que nossa economia precisa”.

Os fundos foram liberados em meados de julho, quando os ministros das Finanças da UE deram a luz verde final para um plano de recuperação sob o qual a Espanha espera chegar a 140 bilhões de euros, um total que inclui empréstimos. Até 2026 para isso. No entanto, as transferências subsequentes não serão automáticas. A Espanha terá de provar à Comissão Europeia e aos seus parceiros a cada seis meses que implementou as reformas e os investimentos com que se comprometeu, se pretende ter acesso ao dinheiro.

A chegada dos fundos fecha meses de incerteza devido a atrasos e complicações para a certificação final dos fundos, e este não será o único cheque enviado de Bruxelas para Madrid. De acordo com o Ministério da Economia, a Espanha receberá mais 10 bilhões de euros este ano em dezembro e também receberá 80% das transferências previstas entre 2021 e 2023. A essas grandes somas também serão adicionados outros 38 bilhões de euros. Fundos em euros dos fundos estruturais europeus.

Dada a tarefa urgente de distribuir esses fundos de forma a estimular a recuperação, o governo espanhol tomou medidas para garantir o rápido fluxo de fundos. Mais de 7,25 bilhões de euros já foram destinados às regiões do país, que, segundo o Ministério da Economia, serão utilizados principalmente para apoiar a implementação de normas de gestão de resíduos e obras de linhas de transmissão para evitar danos à fauna silvestre. Reforma de edifícios, melhoria dos serviços de tratamento de água, modernização da formação profissional, redução da exclusão digital, promoção de políticas de igualdade e inclusão social e aprimoramento das tecnologias em saúde.

O governo espanhol publicou até agora 25 manifestações de interesse no plano. Recebeu mais de 17.500 propostas e aprovou um projeto estratégico de veículo elétrico, com o qual espera mobilizar € 24 bilhões em três anos graças a parcerias público-privadas.

Bruxelas planeja arrecadar até € 80 bilhões em financiamento de longo prazo este ano, “que será complementado por projetos de curto prazo da UE, para financiar os primeiros pagamentos planejados aos Estados-Membros no âmbito da NextGenerationEU”, o último dos quais é uma referência ao pacote de recuperação global da UE para apoiar os estados membros afetados pela epidemia de Covid-19.

O dinheiro permitirá a Bruxelas financiar o investimento e a agenda de reformas que serão lançados em toda a União Europeia em particular intensidade durante os próximos três anos para fortalecer os 27 Estados membros após a crise causada pela pandemia.

“A saída desta crise é realmente diferente da que existia na crise financeira anterior”, afirmou a Ministra da Economia e Vice-Primeira-Ministra da Espanha, Nadia Calvino, durante uma mensagem de vídeo gravada em conjunto com a chegada do primeiro lote desta crise. Fundos europeus. .

Embora o reembolso fosse esperado, ele carrega grande simbolismo, pois é a primeira vez que o conglomerado deve o apoio de seus estados membros. A Itália, que recebeu um adiantamento de 24,9 bilhões de euros na sexta-feira, e a Espanha serão os países que mais se beneficiarão com o plano de recuperação. Portugal (2,2 mil milhões de euros), Bélgica (770 milhões de euros) e Luxemburgo (12,1 milhões de euros) foram os primeiros países a receber fundos europeus no início deste mês. Vários dias depois, a Grécia recebeu 4 bilhões de euros.

Com a injeção de dinheiro do plano de recuperação, o governo e as empresas enfrentam um enorme desafio, pois terão de poder iniciar milhares de projetos para evitar que parte dos recursos não sejam utilizados, como já aconteceu no passado. outros fundos europeus.

O governo planeja usar o dinheiro, entre outras iniciativas, para digitalizar mais de 1 milhão de pequenas e médias empresas, apoiar mais de 3.000 empresas à medida que se tornam mais internacionais, treinar mais de 2,6 milhões de pessoas em habilidades digitais e instalar mais de 240.000. Salas de aula digitais interativas Renovação de mais de 1 milhão de residências Acesso a uma frota de pelo menos 250.000 veículos elétricos com mais de 100.000 pontos de recarga até 2023 Modernização do sistema judiciário para que pelo menos 30% dos processos judiciais sejam realizados online Internet de alta velocidade penetração de 100% da população e criação de mais de 335 quilômetros de trilhas nas costas do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo