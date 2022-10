Bloomberg: “A investigação financeira da Pfizer. Ela teria canalizado 1,2 bilhão de lucros da Itália para evitar o pagamento de impostos.”

lá Polícia Financeira e aagência de receita Eu comecei uma revisão fiscal contra Pfizer alegadamente evasão lucro de 1,2 bilhão de euros. A notícia foi divulgada pela agência Bloomberg Observando que as autoridades italianas, neste momento, estão apenas realizando uma atividade de investigação, cujos resultados ainda não foram confirmados, mas nenhum relatório de verificação foi notificado até o momento. De acordo com rumores publicados pelo jornal americano, a gigante farmacêutica transferiu 1,2 bilhão de euros de lucros para divisões em outros países a fim de Evite pagar impostos sobre os lucros.

De acordo com os primeiros rumores que circulam, o quê? chama amarela Verificações únicas são feitas Triangulação Entre a Itália e o paraíso fiscal Delaware Esconder mais de um bilhão em lucros das autoridades fiscais. O processo, o processo que é realizado sob a lente das finanças, que é alcançado Entre 2017 e 2019portanto, antes da emergência do Covid, que inclui Pfizer Productions LLC E a Pfizer Manufacturing LLC Com sede em Delaware. A empresa teria decidido não distribuir dividendos nos três anos investigados precisamente para evitar que esses fundos fossem tributados em Itália.

A verificação do modelo de negócios decorre dos financiadores, com a Receita Federal, nos últimos anos em empresas multinacionais para evitar transações internas de grandes grupos entre a Itália e escritórios estrangeiros. Um porta-voz da Pfizer explicou uma Bloomberg Ele acrescentou que a empresa “cumpriu todos os regulamentos e leis tributárias italianas”.