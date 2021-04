Vamos recarregar os ladrões

Cuidado se eles lhe fizerem esses pedidos estranhos para entender se você já recebeu dinheiro: é uma fraude e você vai recarregar suas contas

Outra tentativa de fraude denunciada às autoridades. Desta vez, não é algo feito com phishing, então online ou usando mensagens de texto, Como o último, já causou muitas vítimasÉ uma fraude contra Quem vende online.

Na verdade, graças ao sistema mais recente que a polícia também percebeu graças a inúmeros relatórios, os fraudadores estão enganando os vendedores. Na verdade, depois de vender uma determinada coisa pela internet, o infeliz se verá inspecionando a coleção do Bancomart, sem saber do que se trata. Ele apenas passa seu dinheiro para um serial killer.

Como funciona o complexo processo de fraude?

Você deve estar se perguntando como, por meio de cheque, o dinheiro pode ser passado para outro cartão. Tão espirituoso, é fácil dizer: vamos aos caixas eletrônicos convencidos de que os cheques são pagos e Número do pedido O que inserimos para o cheque é, na verdade, o IBAN ou número do cartão de phishing. Então, o comprador fictício dirá que fez o pagamento, então o vendedor vai verificar. Nesse ponto, o golpista recomenda identificar o elemento: “Clique para cima”E nos diz que o número que conhecemos é o número relacionado ao pedido.

No entanto, este não é o caso, o montante que introduzimos não nos diz quanto dinheiro iremos receber, mas sim quanto lhes damos. Praticamente a segurança do cartão não tem nada a ver com isso, somos nós que nos enganamos naquele momento. Falando em segurança do cartão, Quando você der uma olhada aqui, entenderá por que uma conta do PayPal é importante. Agora, de volta ao golpe, vamos entender mais.

Em primeiro lugar, como não percebemos que estamos escrevendo um IBAN ou como podemos nos convencer disso clicando em “Clique para cima” Estamos fazendo a coisa certa? E aí a habilidade criminosa entra em jogo, muitas vezes esses caras Eles são muito bons em persuasão Interlocutor para fazer a coisa certa. Quando eles fazem esse tipo de pedido estranho, você não deve apenas aceitá-los, mas como sempre, eles devem ser relatados.