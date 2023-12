«Bônus super baixo: empresas vão perder muito trabalho»

Há razões para o “sistema de construção”, apoiado em dados e previsões certamente não animadores, e razões políticas, ou melhor, de governo, que, nas palavras do ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, é categórico: “A dívida teria sido reduzida em 1% já no ano que vem se não tivesse havido o legado do superbônus.”

É um desastre para as finanças públicas e uma bênção para as empresas e o emprego, como declarou várias vezes o “pai” desta medida, Giuseppe Conte, que a lançou, como Primeiro-Ministro, em 2020, sobre os horrores da pandemia. A verdade é que ontem tanto o Cresme, centro de investigação centrado na construção civil, como o Unioncamere Lombardia, filmaramO setor começa a dar alguns sinais de sofrimento. Segundo a associação que reúne as nove câmaras de comércio da Lombardia, o setor continua a apresentar números positivos no terceiro trimestre de 2023, com O volume de negócios aumentou 4,5% em termos homólogos, mas a um ritmo de crescimento mais lento face ao período Abril-Junho, quando o aumento foi próximo dos 8%. A taxa de emprego também se manteve em terreno positivo (+0,3%). No entanto, as nuvens estão a acumular-se ao longo do próximo ano: incerteza por parte das empresas sobre novos estaleiros de construção no sector residencial privado (o equilíbrio entre as previsões de crescimento e declínio é igual a -10%) e sobre renovações (menos 13%), ao mesmo tempo que regista resultados positivos previsões para infra-estruturas Geral (+4%). Por seu lado, a Cresme estima uma diminuição dos investimentos de 8,5% em 2024 (menos 0,6% já este ano), a maior parte dos quais relativos à renovação de edifícios residenciais (menos 25,8%).

no próximo ano em 70%

Resumindo, com um super bônus que vai subir para 70% no próximo ano – O cliente empresarial será responsável pelo pagamento dos restantes 30% – Prevê-se que os pedidos de renovação diminuam. READ Spread, Mays e a UE: o plano de pesadelo de Draghi

Vejamos, por exemplo, o que disseram o diretor da Cresme, Lorenzo Bellisini, e Angelo Carrara, presidente da Edilcassa. (o corpo binário que representa a construção literal), explica: “Temos que sair do trem em que estamos e pegar outro trem”. Ou seja: “Os incentivos eram como o pão, mas como todas as coisas que entorpecem o mercado, a certa altura acabam. Podemos chamar outras obras ferroviárias financiadas pela empresa de obras públicas (são inúmeras), em vez de manutenção ordinária e extraordinária, que foi abandonada justamente por causa desses incentivos.” É claro que sem o superbônus de 100%, “as empresas perderão muitos negócios”. Depois, há a palavra mágica para o futuro: água. “Teremos de conviver com a sua escassez (seca) e com o seu excedente (inundações)”, continua Carrara. Na reforma de casas, podem ser criados sistemas de captação de água da chuva para serem utilizadas, por exemplo, na limpeza de banheiros, e não na irrigação de jardins, para que não sejam desperdiçadas.”

«Pnrr, uma oportunidade para realizar ações proibidas»

Vanessa Picente, presidente da Ance Bergamo, sublinha o quão “necessário” é que o Pnrr descole. “Vimos isso também em nosso condado. O nosso recente estudo sobre obras públicas revelou valores recordes: concursos no valor de 777 milhões de euros em 2022 e no primeiro semestre de 2023, que se somam a outros importantes recursos públicos, como os atribuídos pela região no Plano Lombardia, que ultrapassam em mais de 200%% em relação aos anos anteriores. “O Pnrr nos oferece uma oportunidade única de concluir obras que estão paralisadas há algum tempo e também aguardadas na região de Bérgamo – Picente acrescenta: Não queremos reduzir o seu financiamento e reduzir a sua dimensão, o que ameaça enfraquecer os investimentos na renovação urbana e no combate à instabilidade hidrogeológica. Se a massa salarial tocada pela Casa Edel em 2023 ultrapassa os 100 milhões (“isto não acontece desde 2013”), precisamos agora de “pensar em como mantê-la, especialmente após o encerramento do superbónus”. READ Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno