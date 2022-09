Aumentos de preços (de compras a aluguel de casas) dificultam o alcance de talentos – Corriere.it

A partir de Massimo Cediri

Na capital da Lombardia, a taxa de inflação ultrapassou 8%, o nível mais alto desde 1994. Índice de restaurantes: Se a conta aumenta, a conta aumenta proporcionalmente. Assim, os aumentos de preços são repassados ​​ao consumidor

o que ele achou Café Federico Subindo os preços do café em Milão? O Economista de Pistoia é um professor de geração como líderes Mário Draghiescreveu queinflaçãoDo ponto de vista social, pode ser descrito como a capacidade de alguns grupos de repassar os aumentos de preços para outros grupos. Assim, a renda fixa se encontra entre a bigorna dos custos e o martelo do salário que perde poder de compra real. Vivemos isso todos os dias. E o que acontece em outros lugares como Milão, por exemplo em aluguéis e restaurantes. Nesses centavos extras de café expresso (que se tornaram dezenas de euros de estrelas) encontramos todas as tensões sobre o gás, a guerra de Putin na Ucrânia, o medo das contas, o frio, o pessimismo e as perspectivas econômicas do inverno. Com um aviso: Milão foi e ainda é a cidade mais cara da Itália e uma das mais caras da Europa. Munique passou. Ele puxa a corda com Paris e Londres, sem perder imediatamente. por aqui Tendência da inflação subiu para mais de 8%max desde 1994, logo após Tangentopoli.

Isso fica evidente com os donos de restaurantes se comportando exatamente como Caffè previu: A conta sobe, a conta sobe proporcionalmente, como se fosse normal (deve ser redistribuído pelo menos). Pode-se pensar com razão: apenas não vá aos restaurantes Michelin (que estão sempre cheios e difíceis de reservar de qualquer maneira). Devemos acrescentar: a maioria das pessoas nunca foi lá porque não podia pagar antes. Mas o cerne da questão é que em uma cidade como Milão, os indicadores econômicos são, do ponto de vista econômico, a ponta da pirâmide e, na verdade, a ponta do iceberg. O resto é menos óbvio, mas segue de acordo. O mesmo fenômeno também está surgindo para aluguéis. Além disso, o Banco Central Europeu está aumentando as taxas que afetam as hipotecas. READ Il giorno della Tassononomia verde Ue: che cosa é, porque é importante, as divisões políticas de nuclear e gás, a bocciatura dei tecnici e a strategia dell'Italia

Portanto, a tendência também é perceptível para a compra. Custos altos e preços altos (Citylife oferece grandes apartamentos por cerca de 10.000 euros por metro quadrado. E só porque o silêncio, mas a demanda constante no passado dos russos desapareceu de repente). Manter os preços baixos (aumentando rapidamente, mas reajustando-os muito lentamente) corre o risco de criar Um muro permanente na capacidade da cidade de atrair talentos. Cancelar o trabalho feito nos anos pré-Covid. Nesse sentido, o indicador estrelado também deve ser visto por quem não vai: se a distância entre quem pode e quem não pode crescer em Milão, as repercussões são sociais e, portanto, coletivas.

O efeito é lindamente descrito por Trilussa: parece que as galinhas milanesas podem aumentar, mas o fato é que elas as comem cada vez menos. Este é o principal ponto de retrocesso para as ambições nacionais e internacionais da cidade, o lugar do design, technopol e mente humana, universidades como Bocconi, Politenico e Bicocca olhando para o norte da Europa, juventude e tecnologia. Skyline tornou-se um novo. Se Milão quer continuar a ser um destino popular para as mentes (cada vez mais atraído pela dimensão satélite do trabalho inteligente e, portanto, com uma importante alternativa gelatinosa) deve fazer uma flexibilidade Consigo mesmo e entendendo que cidade você quer ser: um elefante da demografia abastada ou um coelho capaz de reproduzir experiências e talentos.