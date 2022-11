Bruxelas, guerra urbana após a vitória do Marrocos sobre a Bélgica. Centenas de norte-africanos cercam o centro

Da grande alegria da vitória do Atlas Lions no Catar até as ruas de Wasat Bruxelas. pós jogo Bélgica-Marrocos Na Copa do Mundo, degenerou em uma guerra de gangues urbanas no coração da capital belga entre algumas centenas de jovens torcedores marroquinos e a polícia se intrometendo na tropa de choque. Uma terceira vez de violência, arremesso de pedras e saques prejudicou a comunidade estrangeira mais ampla do país. No orçamento, tudo ainda tem que ser decidido, mesmo jornalista Ele foi atingido no rosto por fogos de artifício disparados por torcedores marroquinos. Eram 15h22 quando os primeiros confrontos – segundo o relato imediato da porta-voz da Polícia Metropolitana de Bruxelas/Ixelles, Ilse Van de Keere – começaram a chegar ao centro do Boulevard Anspach, a principal avenida da cidade, com um punhado de jovens marroquinos encapuzados tentando enfrentar as forças do regime mobilizadas por motivos de desejo. Então, enquanto no campo de futebol de Doha, gols de Doria Sabri e Abou Khalil colocaram o Marrocos em primeiro lugar no grupo, o entusiasmo pela vitória tornou-se violento, com o futebol – o comentário amargo do comissário da UE para a Economia, Paolo Gentiloni – um ‘ bombardeiro’.

Centenas de torcedores tomaram as ruas do centro da cidade e nas proximidades da Estação Midi, ateando fogo na zona de rendição urbana, com carros destruídos, patinetes e patinetes elétricos. Uma escalada também está representada no lançamento de pedras, balas e fogos de artifício, que também se espalharam pelos bairros de Sharpbeek, coração da comunidade marroquina na Bélgica, e Molenbeek, famoso como reduto do jihadismo europeu, obrigando a polícia a intervir. Centenas de agentes armados com gás lacrimogêneo e canhões de água dispersaram os manifestantes. Isso levou o prefeito da cidade, Philip Close, a intervir com uma mensagem no Twitter para implorar aos fãs que evitem o centro da cidade lotado de turistas que visitam os tradicionais mercados de Natal. Depois de vários minutos de intensa tensão, a calma voltou, encoberta apenas pelos sons das trombetas animadas. Mas os trens provavelmente serão pesados. Nas redes sociais há muitas vozes locais contra os marroquinos belgas, que desde o ano passado tiraram dos italianos o título de primeira comunidade de origem estrangeira no país; Em janeiro de 2022, segundo a Statbel, eram mais de 580.000. O prefeito Close disse que ordenou que a polícia continuasse com as detenções administrativas e a ministra do Interior, Annelise Verlinden, alertou: “Tudo o que for possível será feito nos próximos dias para identificar os encrenqueiros”.

Situação de Bruxelas Após a vitória do Marrocos sobre a Bélgica, tumultos irrompem em Bruxelas e os nazistas atacam os marroquinos em Bruxelas. pic.twitter.com/hE4ftmpvhC – Kucuk Moscovali ★ (@kucukmoskovali) 27 de novembro de 2022