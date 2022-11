Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. O Kremlin a favor da mediação do Vaticano

Papa: Por que não menciono Putin? Não é necessário, todos sabem minha posição.

“Por que não menciono Putin? Porque não é necessário; já é conhecido. No entanto, às vezes as pessoas se apegam aos detalhes. Todo mundo conhece minha posição, com Putin ou sem Putin, sem nomeá-lo.” E confirmou baba Em entrevista à revista América. Bergoglio então observou que “falou com o presidente Zelensky três vezes ao telefone. Geralmente, estou no negócio de receber listas de nomes de prisioneiros civis e militares e as enviei ao governo russo, e a resposta sempre foi muito positivo.” Então Francisco disse claramente que se fosse, iria tanto para Moscou quanto para Kiev: “Eu também pensei em viajar, mas tomei a decisão: se eu viajar, irei para Moscou e Kiev, ambas, e não apenas um lugar. .” Não dei a impressão de estar escondendo agressão. Recebi aqui nesta sala, três ou quatro vezes, uma delegação do governo ucraniano. Nós trabalhamos juntos.”



(Reuters)

“Quando falo da Ucrânia – repetiu – estou falando de um povo de mártir. Se você tem um povo de mártir, você tem uma pessoa de mártir. informações sobre a crueldade das forças que entram. Em geral, talvez os mais implacáveis ​​sejam aqueles que são da Rússia, mas não da tradição russa, como chechenos, buryats, etc. Claro, quem invade é o estado russo . Isso é muito claro. Às vezes procuro não especificar para não ofender, mas condenar em geral, mesmo que se saiba quem foi condenado. Não é necessário que eu coloque meu nome e sobrenome.”

O Pontífice recordou novamente que “no segundo dia da guerra, fui à Embaixada da Rússia (na Santa Sé, ed.), um gesto inusitado porque o Papa nunca tinha ido a uma embaixada. Ali pedi ao embaixador que dissesse Putin que eu estava disposto a viajar com a condição de me dar uma pequena janela para negociar. Lavrov, o ministro das Relações Exteriores de alto escalão, respondeu com uma mensagem muito bonita da qual percebi que não era necessário no momento.