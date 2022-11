“Na comitiva de Putin foi discutido o uso da bomba atômica”: revelando uma toupeira nos serviços russos

Durante esses nove meses de guerra, à frente do poder russo, até uma comitiva Presidente russo Vladimir PutinPossibilidade Usar a bomba atômica dentro Ucrânia. Revelações saem das páginas semanais Newsweek Quem recebeu uma série de e-mails atribuídos à toupeira de fsbos serviços de inteligência russos, de onde saíram os principais líderes Ele voa Eles entraram em conflito sobre se deveriam ou não usar armas nucleares para vencer a guerra.

É chamado de toupeira em questão Ventos de Mudança Segundo a história, ele havia enviado os e-mails para o ativista russo de direitos humanos Vladimir Usishkinque administra o site anticorrupção Gulagu.ru. A comunicação entre os dois começou no dia 4 de março, poucos dias após a invasãoUcrânia por um exército O Kremlin. Desde aquele dia, a transmissão de informações foi contínua e a raiva e o ressentimento em torno da figura de Putin foram revelados pela decisão de desencadear o conflito. As cartas mais recentes, datadas de novembro, chamam A.J “Guerra civil” Entre os aliados mais próximos de Putin, ii Newsweek.

Mas um e-mail datado de 17 de março levanta preocupações de que isso possa acontecer guerra nuclear. No texto, a toupeira espera, embora o conflito tenha “de alguma forma transcendido a lógica e o bom senso”, que “essa loucura total seja inconformista”, referindo-se ao uso de bombas atômicas. Neste e em outros e-mails entre março e abril, a fonte expressou dúvidas sobre a viabilidade de um ataque nuclear porque não acreditava que a cadeia de comando seguiria todas as ordens e os efeitos também poderiam afetar Rússia, por exemplo, se a bomba foi interceptada em território russo ou o alvo pretendido não foi atingido. Sem falar no uso de armas atômicas “Isso mostraria fraqueza militar.”, “não vai conseguir nada” e “causaria consequências que seriam ilógicas sequer de se pensar”. E a toupeira acusa Putin também Não há estratégia Ele apontou o dedo para ele pelos contratempos russos na Ucrânia durante esse período. E eles reclamam disso ‘Ninguém o impede’sua comitiva já o está “apoiando”: “Você deve ver como nossa comitiva (no FSB, assimhumilhado.”