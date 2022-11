Kyiv a partir de hoje escuro novamente – o mundo

“Nos reunimos em Bucareste em um momento crítico para nossa segurança e a mensagem de hoje é clara: a OTAN está aqui, a OTAN está vigilante.” A afirmação foi feita pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Bucareste, na Conferência de Aspen. “Vamos apoiar a Ucrânia até o fim e não vamos recuar. A guerra de Putin não nos fez esquecer outros parceiros como Geórgia, Moldávia e Bósnia e Herzegovina. Vamos apoiá-los até que possam se defender”, acrescentou. . A situação ainda é crítica em Kyiv. Capital Está escuro novamente a partir de hoje: Empresa elétrica ucraniana DTC Esta manhã anunciou a retomada das interrupções de energia. As Nações Unidas declaram que há muitos na Terra Quase 7.000 civis foram mortos desde o início da guerra.

“O presidente Putin está falhando em sua brutal guerra de agressão. E ele está respondendo com ainda mais brutalidade. Vemos onda após onda de ataques de mísseis deliberados contra cidades e infraestrutura civil: casas, hospitais, redes elétricas. Ucrânia”, acrescentou. “E a Se permitirmos que Putin vença, todos pagaremos um preço muito mais alto por muitos anos. Porque a lição que o presidente Putin e outros líderes autoritários aprenderam é que eles podem atingir seus objetivos usando a força bruta. Então eles serão encorajados a usar mais a força. Isso tornará nosso mundo mais perigoso. Estamos todos mais vulneráveis.”

“Portanto, é do nosso interesse de segurança a longo prazo apoiar a Ucrânia. Sabemos que a maioria das guerras termina na mesa de negociações. Mas o que acontece na mesa de negociações está intimamente relacionado com o que acontece no campo de batalha: a fim de criar as condições para paz sustentável, que garante o domínio da Ucrânia como um estado independente e soberano.” Devemos continuar a fornecer apoio militar à Ucrânia.

“A guerra da Rússia contra a Ucrânia não nos fez esquecer outros parceiros que estão enfrentando pressão, intimidação e agressão russa. Pelo contrário, tornou nossas parcerias ainda mais importantes. É por isso que os ministros das Relações Exteriores da OTAN se reunirão com seus colegas ucranianos, também como com a Geórgia, Moldávia e Bósnia. E Herzegovina. Para enfrentar os desafios que enfrentamos. Para fortalecer nosso apoio. Por sua flexibilidade, sua independência política e modernização de suas forças armadas. Para que possam se defender melhor. Se forem mais seguros, estaremos mais seguros.”

Introdução

“A partir de hoje uma Kyiv Retomando os cortes de energia de emergência, tudo está sendo feito para garantir eletricidade para todos os usuários 2-3 horas duas vezes ao dia. A Dtek, citando a UNIAN, anunciou que os programas de ofuscação de estabilização não estão funcionando.” A empresa acrescentou: “Assim que conseguirmos reequilibrar a situação, retornaremos a um plano horário.” A queda de energia DC foi retomada pela primeira vez. 23 de novembro.

Enquanto isso no campo, pelo menos 6655 civis morreu e outros 10.368 foram feridos em Ucrânia Ele disse que o dia desde o início da invasão russa Nações Unidascomo mencionado anteriormente Kyiv independente. A agência de direitos humanos da ONU observa que os números reais são provavelmente muito maiores, porque muitos relatos de vítimas civis ainda não foram confirmados.

lá Rússia posso parar de postar Grupos Táticos do Batalhão (Btg) Na Ucrânia nos últimos três meses, como essas unidades se mostraram insuficientes para lutar no país, disse ele Ministério da Defesa Britânico Em sua atualização diária de inteligência sobre a situação no país.

No relatório publicado no Twitter, o ministério afirma que o conceito Btg desempenhou um papel importante na doutrina militar russa na última década, e esses batalhões – que geralmente consistem em cerca de 600-800 pessoas – Integrado com uma gama completa de subunidades de apoio, incluindo blindados, reconhecimento e artilharia.

No entanto, muitas das fraquezas inerentes ao conceito BTG surgiram nos combates intensos e em larga escala na Ucrânia, dizem especialistas britânicos, observando que Relativamente poucos soldados de infantaria de combate Btg muitas vezes se mostrou insuficiente. O relatório conclui que “o desdobramento descentralizado da artilharia não permitiu à Rússia explorar totalmente sua vantagem em termos de número de armas e poucos comandantes Btg foram capazes de explorar com flexibilidade as oportunidades” apresentadas pelo modelo Btg.

mediação

“Este não é o momento para falar sobre negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mas para focar emAssistência na Ucrânia à luz do invernoUma fonte diplomática sênior da OTAN disse à agência de notícias ANSA, enfatizando que a guerra provavelmente continuará “além da primavera”.

Entretanto, o Papa relançou a sua proposta de mediação em entrevista à revista jesuíta América. Mas o embaixador russo no Vaticano, Alexander Avdeev, disse à agência RIA Novosti ter reclamado à Santa Sé de palavras de Francisco relacionado Atos de crueldade das forças russas Na Ucrânia, especialmente em Buryat e Chechênia. “Expressei minha indignação com tais insinuações e enfatizei que nada pode minar a coesão e a unidade do povo multinacional russo”, disse o embaixador.

A vontade política de Kyiv e a vontade de o fazer discutir as demandas de Moscou, O porta-voz do Kremlin disse em vez disso Dmitry Peskov Citado pela agência TASS.

Enquanto isso, a reunião do G7 Justice começou em Berlim. O ministro liberal alemão explicou que as investigações sobre crimes de guerra na Ucrânia precisam ser melhor coordenadas, Marco Bushman. “Os criminosos de guerra não devem escapar da punição”, acrescentou. O ministro italiano Carlo Nordio participa da cúpula.