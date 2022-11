“Humor da União Europeia” – Il Tempo

Não é só o centro-direita que não quer que Luigi Di Maio seja reciclado como enviado especial da UE ao Golfo Pérsico, cargo já há algum tempo falado pelo ex-ministro do M5s que se manteve fora do parlamento. Bem, se você acha que este não é o lugar para você, então esses são os mesmos países onde você deve ir para lidar com importantes suprimentos de gás e recursos energéticos. A candidatura de Di Maio foi lançada pelo governo de Mario Draghi e ele imediatamente gerou algum descontentamento.

E o Le Monde escreveu há alguns dias, citando Cinzia Bianco, especialista em assuntos regionais do Conselho Europeu de Relações Exteriores, que “enviar Di Maio para o Golfo mostra que a União Européia não é séria”. Bem, conforme relatado por Il Fatto Quotidiano, o anúncio foi relançado via Twitter pelo chefe do Dubai Centre for Policy Research, Mohammed Baron. Qual overdose: “A nomeação de Luigi Di Maio deve ter um profundo senso de humor europeu que me escapa.”

Baharoon falou mais tarde ao The National, dizendo que Di Maio havia “destruído as relações de seu país com dois dos principais países do CCG”. Baharon diz que a nomeação é “intrigante devido ao seu histórico político. Eu me pergunto como esse histórico ajudará a UE”. “Se o objetivo é aprofundar as relações com os países do GCC, principalmente os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita”, os ex-M5s “podem não ser a escolha ideal”, disse Dania Zafer, diretora executiva do American Gulf International Forum.