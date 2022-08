Ideia maluca do YouTuber: Construa um exoesqueleto robótico para uma cobra andar. E funciona (mas sob controle humano) – vídeo

cobra andando. Em um vídeo enviado recentemente, o YouTuber e engenheiro Panela Allen Ele disse que “se sentia mal por cobras” por causa da evolução da espécie, Eles perderam suas patasUm tema que tem sido objeto de debate há muitos anos na comunidade científica. E o jovem engenheiro, para “corrigir” a evolução da espécie, decidiu projetar e imprimir em 3D um Exoesqueleto robótico para permitir que cobras voltem a ‘andar’. Construir a instalação não foi fácil. Como vimos no vídeo postado em YouTubeAs primeiras tentativas de criar a estrutura falharam. Para testar os diferentes protótipos, Ban utilizou inicialmente alguns brinquedos de pelúcia e observou os movimentos e o andar dos lagartos. Só mais tarde, durante a implementação do projeto, use uma cobra real. O exoesqueleto final consiste em um Tubo oco de plástico transparente, para permitir que os répteis entrem e saiam livremente do dispositivo de forma independente. Eles estão presos à estrutura de suporte robô de 4 pernasDois na frente e dois atrás, Conectado a duas máquinas-Para que você possa controlar remotamente sua velocidade de caminhada a partir de um computador.

Como pode ser visto no vídeo, a “marcha” da serpente é realmente liderada pelos deuses servocontrole com uma sequência codificada. basicamente O próprio Allen Pan gerencia o movimento do exoesqueleto com uma cobra dentro. No final do vídeo, o usuário do YouTube insere Suspensão A estrutura e a cobra deslizam de uma extremidade do tubo, em total independência. Mas entre os comentários sobre o vídeo há aqueles que estão ansiosos para o próximo passo: Como você permite que a cobra controle independentemente a direção de sua marcha? Alguns usuários assumem o uso de câmeras para detectar a direção do olhar do animal, correlacionando assim o “andar” da cobra robótica com a direção de seu olhar, para que ela possa decidir se mover de forma independente, como um lagarto. No entanto, por enquanto, isso continua sendo uma hipótese extravagante e fascinante (ou aterrorizante, dependendo do ponto de vista), que também pode ser usada para outras espécies vivas.

Continue lendo em Aberto

Leia também: