Dois pilotos adormecem durante o voo e perdem o pouso em seu destino: o alarme os acorda

Uma tragédia atingiu os céus da Etiópia em 15 de agosto. Dois pilotos de avião Eles dormiram dramaticamente a 11.000 metros acima do nível do mar Assim, a pista foi perdida no aeroporto Adis Abeba. Felizmente para os passageiros, a incrível leveza foi então resolvida graças à reversão, mas a história poderia ter terminado da pior maneira.

Pilotos dormindo em voo O que aconteceu na Etiópia

A BBC relatou a verdade, citando uma publicação especializada, o Aviation Herald.

A aeronave em questão é propriedade da empresa Companhias Aéreas Etíopesuma Boeing 737 Dos 154 assentos, decolou do aeroporto de Cartum, no Sudão, com destino à capital etíope. O voo deveria durar duas horas.

Parece que os observadores tentaram entrar em contato com os pilotos das companhias aéreas Logo após o ponto em que o pouso do avião deveria começar. No entanto, eles não conseguiram fazê-lo, e o pânico irrompeu na torre de vigia.

Aterrissando com segurança

No final, os pilotos acabaram de acordar Após o alarme do piloto automático.

Então a tragédia potencial foi resolvida ao contrário, durou quase meia hora, e no dia seguinte Aterrissando com segurança Na pista programada.

De acordo com o Aviation Herald, o pouso foi feito 25 minutos depois O tempo especificado.

Para o analista de voo Alex Machiareas, o que aconteceu é ‘Muito perturbador’. “A fadiga do piloto não é novidade e continua sendo Uma das ameaças mais importantes para a segurança da aviação internacionalmente”, escreveu ele em um tweet.

Semelhante ao voo entre Nova York e Roma

Uma situação semelhante ocorreu na Etiópia em 30 de abril, quando um voo de ETA Airlines Fiumicino partiu de Nova York e seguiu para Roma, não respondendo a algumas ligações do centro de radar de Marselha enquanto sobrevoava o céu francês.

Então a França avisou dois combatentes militares Para cercar a aeronave e controlar o cockpit. Após alguns minutos de apreensão, a situação voltou ao normal.

O comandante foi então demitido porque, como explicou a empresa italiana, “a investigação levou à identificação de comportamentos incompatíveis com os procedimentos estabelecidos”.