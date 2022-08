Presidente da Indonésia, Xi e Putin na Cúpula G20-Ásia

O presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin participarão da cúpula do G20 na Indonésia. O anúncio foi feito pelo presidente indonésio, Joko Widodo, em entrevista à Bloomberg. “Xi Jinping virá. Putin também me disse que estará lá”, disse o líder indonésio. Esta é a primeira vez que Widodo confirma a presença dos dois presidentes na cúpula de novembro. Nos últimos meses, Joe Biden pediu a expulsão da Rússia do G-20 em resposta à invasão da Ucrânia. Vários funcionários do governo americano pressionaram Widodo a não convidar Putin para a cúpula.

A presença de Xi e Putin na reunião, se confirmada, criaria uma espécie de confronto com o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes democratas: na verdade, todos se encontrariam pessoalmente pela primeira vez desde que a invasão russa deixou a Ucrânia em 24 de fevereiro, algumas semanas depois que Putin e Xi anunciaram sua parceria “ilimitada” em Pequim. O Kremlin disse em comunicado que Putin e Widodo e Joko Widodo discutiram os preparativos para a cúpula do G20 em Bali em um telefonema na quinta-feira, sem se referir à participação do líder. A presença de Putin pode colocá-lo cara a cara com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que convidou Bali pela primeira vez desde o ataque a Moscou. “A rivalidade entre os principais países é realmente preocupante”, disse Widodo, 61, durante a entrevista. “O que queremos é que esta região seja estável e pacífica, para que possamos construir o crescimento econômico. E não estou pensando apenas na Indonésia: os países asiáticos também querem a mesma coisa.” Como presidente rotativo do G20, a Indonésia tentou equilibrar as relações entre as principais potências, resistindo à pressão para excluir a Rússia das reuniões. Após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, o Ministério das Relações Exteriores da Indonésia disse que o mundo “precisa de sabedoria e responsabilidade para manter a paz e a estabilidade”, enfatizando que respeita a política de “apenas a China expressa por outros países do Sudeste Asiático”. Países. O presidente indonésio rejeitou as preocupações de que as tensões EUA-China sobre Taiwan possam se espalhar para o Mar da China Meridional, dizendo que os países devem se concentrar no gerenciamento de crises e epidemias de alimentos e energia. “A Indonésia quer ser amiga de todos”, disse ele. “Não temos problemas com nenhum país. Cada país terá sua própria abordagem. Cada líder terá sua própria abordagem. Mas o que a Indonésia precisa são investimentos e tecnologia que mudarão nossa sociedade”, concluiu Widodo.