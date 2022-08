Sanna Marin dança loucamente em um vídeo. polêmica na Finlândia

Sana Marine Balançando ao ritmo do hip-hop, abraçando seus amigos, voluptuosamente imitando uma canção popular finlandesa. O vídeo em uma festa para amigos da “primeira-ministra mais legal do mundo”, como o Bild a chamou recentemente, causou um alvoroço que foi apelidado de “Partygate” pela mídia finlandesa. Cidadãos menos inteligentes, mas também uma fatia do mundo político, começaram a se perguntar se era apropriado surpreender o primeiro-ministro em meio ao êxtase dionisíaco do álcool e da música.

Com apenas 36 anos, Depois que ele voou seu país em tempo recorde na OTAN Por ser uma das vozes mais corajosas da Rússia contra a Rússia, Marin queria fazer o que inúmeros de seus colegas de agosto fazem: se divertir. Mas a líder da oposição Rika Bera pediu para fazer um teste de drogas. A mesma proposta partiu de alguns membros de sua maioria.

Excelente música rock

Por si só, o amor pelas festas do primeiro-ministro mais jovem do mundo não é novidade. Há alguns meses ela foi imortalizada vestindo uma garanhão e shorts enquanto ia a um festival, causando um massacre de corações principalmente nas redes sociais italianas. Até ontem, reações menos escandalosas foram registradas no Twitter, Facebook e Instagram, principalmente entre os jovens que se lembram da dança discoteca desenfreada nos anos 1980 de um dos mais inteligentes ministros das Relações Exteriores da Primeira República, Gianni de Micheles.

Em suma, muito barulho por nada? Não realmente, para ler os comentaristas finlandeses. Alguém apontou moralmente que a música foi imitada pelo jovem primeiro-ministro, uma música de hip-hop Petri NygaardhaVocê fala sobre bebidas e noites de ressaca. Outros listaram estrelas que compareceram à festa, ecoando um famoso comentário no inverno passado em um jornal finlandês intitulado “Por que Sanna Marin lambe a bunda dos VIPs?”. E há quem a tenha lembrado do “incidente” do inverno passado, quando foi dançar numa discoteca depois de ter tido contacto com um ministro que testou positivo para Covid. Ela então se defendeu alegando que a avisaram de uma quarentena obrigatória apenas à noite, quando já havia saído de casa, “sem celular”, como especificou na época. Mas a controvérsia continuou por semanas.

Referindo-se à cocaína

Mais uma vez, alguém lançou uma sombra escura sobre a despreocupada festa entre amigos: sempre ao fundo, em um ponto do vídeo, ouve-se um grito: “Viva a banda de farinha”. Hosana cocaína.

A primeira-ministra defendeu-se com firmeza, dizendo: “Fiquei desapontada que (os vídeos, o editor) se tornassem públicos. Passei uma noite com meus amigos. Nos divertimos, sim, e de uma maneira um tanto selvagem. Dançamos. Cantamos”. Diga a rádio pública YLE. O homem de 36 anos negou todas as outras insinuações: “Não usei drogas, nada além de álcool. Fiz coisas perfeitamente legais. Não sei que outros fizeram outras coisas”.

amarelo no vídeo

Enquanto isso, conspirações desajeitadas sobre a origem do vídeo começaram a se espalhar na Internet, completamente anônimas e não confirmadas por fontes oficiais. A Italahti, a fonte do furo, explicou que obteve os clipes simplesmente de histórias postadas no Instagram. Mas há quem veja nele uma “mão russa”. Especialmente desde que Marin anunciou que cancelará quase completamente os vistos de turista para os russos que desejam visitar a Finlândia. Não é apenas a guerra de Putin: ele definiu “os russos apoiam a guerra”.

Talvez o comentário mais sóbrio sobre o PartyJet tenha sido postado ontem por um dos eleitores da oposição, Jonas Gontunen: “Eu não votei em você, mas compramos F-35, solicitamos a adesão à OTAN e aumentamos o orçamento para defesa. dos primeiros políticos a visitaram Kyiv e sua atitude em relação à Rússia foi sólida após a agressão militar em 24 de fevereiro. Resumindo, continue comemorando, Sana!”