Ucrânia – Rússia, notícias da guerra: hoje a cúpula de Zelensky, Guterres, Erdogan

Hoje, Guterres e Erdogan se encontram com Zelensky

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, se reunirá hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Lviv, no oeste da Ucrânia, para discutir a situação no país quase seis meses após a invasão russa.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que os três discutirão o último acordo sobre a exportação de grãos ucranianos, mas também “a necessidade de uma solução política para o conflito”. “Não tenho dúvidas de que a questão da usina nuclear de Zaporizhia também será discutida”, acrescentou.

Em sua tradicional declaração noturna, Zelensky disse ontem que Guterres “já havia chegado” à Ucrânia. “Trabalharemos juntos para alcançar os resultados necessários para a Ucrânia”, acrescentou. O secretário-geral deve se reunir bilateralmente com Zelensky. Depois, na sexta-feira, ele planeja viajar para Odessa, um dos três portos usados ​​no acordo de exportação de grãos, antes de seguir para a Turquia para visitar o Centro de Coordenação Conjunta (JCC) responsável pela supervisão do acordo.

De acordo com as Nações Unidas, 21 navios que transportam um total de 563.317 toneladas de matérias-primas agrícolas, incluindo 451.481 toneladas de milho, foram autorizados a navegar de 1º a 15 de agosto.

Mas o primeiro navio humanitário fretado pelas Nações Unidas, carregado com 23.000 toneladas de trigo, deixou a Ucrânia para a Etiópia apenas na terça-feira, como parte do acordo fechado em julho sob os auspícios das Nações Unidas e graças à mediação turca.

A Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo, cujos preços subiram acentuadamente desde a invasão russa em 24 de fevereiro. De acordo com o Programa Alimentar Mundial, 345 milhões de pessoas em 82 países enfrentam grave insegurança alimentar, enquanto até 50 milhões de pessoas em 45 países enfrentam fome sem ajuda humanitária.

Enquanto isso, os combates continuam no terreno e estão causando novas vítimas civis, como na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, onde as autoridades do país relataram que um míssil atingiu um prédio de apartamentos de três andares durante o bombardeio russo na quarta-feira, causando um “fogo forte”. .

“No momento há sete mortos e dezessete feridos”, disse Igor Terekhov, prefeito de Kharkiv, revisando o número anterior de seis mortos e dezesseis feridos.