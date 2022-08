A grande explosão em uma mesquita em Cabul

baixar jogador

Na noite de quarta-feira, uma grande explosão ocorreu em uma mesquita no distrito ao norte de Cabul, capital do Afeganistão: há dezenas de feridos e muitas pessoas morreram, mas ainda há poucas informações confirmadas. Agência de notícias ele escreveu Um oficial de segurança confirmou que pelo menos dez mortos confirmados, citando a polícia local e uma testemunha ocular da explosão Ele disse para mim A ilha Que 20 pessoas morreram. A ONG italiana Emergency, que tem um hospital em Cabul, Ele disse Que 27 pessoas foram levadas para suas instalações e três delas morreram.

De acordo com vários testemunhos, o imã da mesquita também está entre os mortos. A explosão foi tão forte que foi sentida em toda a região e quebrou as janelas de muitas casas do bairro. Aconteceu durante a oração da noite, pois muitas pessoas estavam dentro do prédio. Há também algumas crianças entre os feridos.

Ainda não está claro quem executou o ataque. Semana passada sempre em Cabul ele foi morto Um importante clérigo apoiou o Talibã, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico (ISIS). Nos últimos seis meses no Afeganistão houve vários ataques, pelo menos dez, que mataram dezenas de pessoas Lugares de adoraçãoE a escolasE a ônibus.

