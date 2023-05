Ucrânia, Prigozhin leva Wagner embora: Kadyrov chega

A batalha de Bakhmut continua. O chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, “entrega” seus cargos a Ramzan Kadyrov a partir de 10 de maio, data anunciada na sexta-feira para sua retirada da cidade do leste da Ucrânia, sitiada há meses. E O líder checheno confirmou que suas forças estavam prontas para se mudar para Bakhmut. “As unidades de Akhmat estão prontas para chegar a Artemovsk (Bakhmut). Já assinei a ordem do Comandante-em-Chefe para confirmar que as unidades estão se preparando para tomar a cidade. As unidades estão prontas para lutar. Estamos apenas esperando. Várias unidades já estão a caminho da área de operações”, escreveu ele em seu canal no Telegram. Especial militar.

“Em um futuro próximo, – acrescentou Kadyrov, citando TASS, – vamos libertar a cidade, apesar de todos os tipos de relatórios falsos sobre alguns terríveis contra-ataques do exército ucraniano. Já começamos a desenvolver nossa estratégia para esta região junto com o Ministério da Defesa da Rússia. Acredite em mim, a tática trará resultados. positivos.”

E Prigozhin havia anunciado, em uma série de vídeos divulgados nas últimas horas, que retiraria seus mercenários de Bakhmut em 10 de maio, a menos que o Ministério da Defesa lhes fornecesse a munição necessária. Segundo o cacique Wagner, desde o dia 1º de maio, o grupo recebeu apenas 10% da munição necessária para continuar combatendo.

Segundo Prigozhin, “95% do território de Bakhmut está sob o controle das tropas russas e os 5% restantes não afetam o curso de toda a operação militar especial”..

Ele acrescentou que “a operação foi concluída conforme planejado e não incluiu a captura de Bakhmut”, mas “pretendia sitiar as forças armadas ucranianas e estabelecer uma trégua para o exército russo a fim de reorganizar a capacidade de combate” das forças russas. . Da Coleção Wagner.

Assim que Bakhmut saísse, Wagner iria “retirar-se para reorganizar sua habilidade de luta”. Ele explicou que, em caso de ameaça, “Wagner defenderá imediatamente sua pátria”.

“munições de fósforo” – Enquanto isso, o escritório de informações das Forças Especiais Ucranianas informou que “o inimigo usou fósforo e munição incendiária em Bakhmut, tentando varrer a cidade da face da terra”. As forças especiais também forneceram um vídeo ao jornal Ukraineska Pravda. “Os soldados das Forças Especiais e outras unidades das Forças de Defesa continuam bravamente a defender a cidade”, conclui o comunicado.

míssil hipersônico A Ucrânia afirma ter derrubado um míssil hipersônico sobre Kiev usando o novo sistema de defesa Patriot que recebeu dos Estados Unidos. O comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshuk, escreveu no Telegram que um míssil balístico Kinzhal foi interceptado sobre a capital ucraniana nos últimos dias. Esta é a primeira vez que o uso de mísseis Patriot pela Ucrânia é revelado.

Explicando que o Kh-47 foi lançado de um MiG-31K e foi abatido por um Patriot, Oleshchuk escreveu: “Abatemos um Kinzhal, aconteceu na noite de 4 de maio no céu sobre a região de Kiev”.

ataque da rússia Ontem, as forças russas realizaram 11 ataques nas áreas fronteiriças da região de Sumy. Foram registradas 84 explosões. Isso é relatado pelo Pravda da Ucrânia, que cita a Administração Militar Territorial de Sumy.

Ataque a Prilbene – O escritor nacionalista russo Zakhar Prilepin foi ferido em um ataque. O governador da região de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, anunciou em seu canal Telegram que havia operado com sucesso e está em coma induzido para uma recuperação melhor e mais rápida. Um homem foi preso em conexão com o ataque, que admitiu ter agido sob as ordens do serviço secreto ucraniano, segundo informou à mídia a assessoria de imprensa do Comitê de Investigação da Rússia.