França: Marcha contra a extrema direita, Mélenchon “floresceu” – Ultima Ora

(ANSA) – PARIS, 12 de junho – O líder da extrema esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, foi atingido esta tarde por uma bala no início de uma manifestação em Paris contra a extrema direita.



Mélenchon respondia às perguntas dos repórteres na Place de Clichy, no coração de Pigalle, quando um menino jogou punhados de farinha nele, para lhe branquear o cabelo e o rosto. O autor do gesto foi imediatamente removido do Serviço do Sistema na CGT Guild. Depois disso, a polícia pediu-lhe documentos.



“Há muita tensão – reação de Melenchon – neste caso não sei por que a farinha foi jogada em mim … mas o limite foi ultrapassado. Se você não me vê muito agitado é porque poderia ter sido pior … São gestos assustadores, mas mesmo que sejam desagradáveis, não devemos nos conter, a reação correta é ter solidariedade e calma.



Ele acrescentou que há uma semana, Melenchon gerou polêmica ao afirmar esperar um “grave acidente ou assassinato” na semana final da campanha presidencial, daqui a um ano, um evento “já escrito”. As reações coletivas dos políticos foram extremamente negativas.



Logo após o incidente, o “contrabandista” se apresentou diante de cadernos e câmeras, se descrevendo como um “soberano”, acrescentando: “Não acredito em debate”, se autodenominando “extremamente nervoso”. Teria sido um “gesto de protesto, como muitos fazem”. De acordo com um porta-voz do partido da juventude de Melenchon, ele é um “linha-dura de extrema direita”. (lidar com).