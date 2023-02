CIA: China pode invadir Taiwan até 2027

Ouça a versão em áudio do artigo

Xi Jinping ordenou que seu exército se prepare para invadir Taiwan “até 2027”, mesmo quando começa a ter dúvidas sobre sua capacidade de fazê-lo depois de ver as dificuldades da Rússia na Ucrânia. Isso foi afirmado pelo chefe da CIA, William Burns, em entrevista ao cbs. “Não é certo que a China invadirá Taiwan em 2027 ou em qualquer outro ano”, disse o chefe da agência. “Nossa avaliação até agora é que o líder de Pequim e os comandantes do exército não têm certeza de que serão capazes de completar a missão.”

Taiwan e China se separaram em 1949, depois que uma guerra civil levou o Partido Comunista a assumir o controle do continente. A ilha permaneceu autônoma, mas não foi reconhecida pelas Nações Unidas ou pela maioria dos países. Em 1979, o presidente dos EUA, Jimmy Carter, reconheceu formalmente o governo de Pequim e cortou os laços nacionais com Taiwan.

Na entrevista, que foi ao ar no domingo, Burns disse que o apoio à Ucrânia pelos Estados Unidos e seus aliados europeus após a invasão do país pelo presidente russo, Vladimir Putin, poderia atuar como um potencial dissuasor para as autoridades chinesas, pelo menos por enquanto, mas ele disse que há riscos potenciais. Ataque a Taiwan pode crescer no futuro.