Tagada, a profecia de Paolo Meli sobre o futuro da Rússia: o que Putin fará

A crise na Rússia e o golpe fracassado deixam em aberto cenários preocupantes para o futuro do Kremlin. Isso foi discutido durante um episódio transmitido por Tagada em 26 de junho no La7. Paolo Meili também estava conectado. A assinatura do Corriere della Sera deixou claro que o jogo de poder de Moscou ainda estava em aberto. A menos que Putin consiga eliminar fisicamente todos os seus rivais.

O autor do Corriere della Sera disse: “A liderança de Putin é escalável – então, dos quatro protagonistas desta história que são Putin, Shoigu, Gerasimov e Prigozhin, um ou dois deveriam ser mortos de acordo com a lógica daqueles que conhecem a literatura porque mesmo supondo que dois deles sejam removidos (Shoigu e Gerasimov no Ex) Eles viram a unidade como escalável, então não é garantido que não tentem novamente melhor do que Prigozhin, então este é um jogo que termina em sangue ou permanecerá aberto até o segundo ou terceira tentativa de escalada Está provado que você pode caminhar mais de mil quilômetros para chegar a Moscou sem ser perturbado. Na Rússia de hoje, uma rebelião é saudada em uma grande cidade como Rostov com aplausos e abraços, os líderes dos conspiradores conversam amigavelmente com aqueles que deveriam ser os alvos da trama, então você pode chegar a Moscou e fazer o derramamento de sangue que desta vez foi evitado Mas da próxima vez não será evitado. Ou Putin tem força para tirar os três do caminho ou ele estará em perigo pelo resto de seus dias.”