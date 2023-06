Carne Criada em Laboratório: Aprovação do Governo e Sinal Verde para a Administração | Eles só vão nos forçar a comer isso

A carne sintética obtida a partir de células animais cultivadas em laboratório está ganhando popularidade como uma alternativa sustentável à carne convencional.

Sua produção reduz o impacto ambiental da pecuária intensiva e levanta preocupações éticas sobre o consumo de carne, e um evento recente pode convencer mais pessoas a mudar seus hábitos alimentares.

Este tipo particular de carne é produzido através de um processo que envolve Cultivo de células animais em laboratório. As células são colhidas de um animal saudável (porco, bezerro, frango, ovelha, etc.) e depois cultivadas em um ambiente controlado, onde se desenvolvem em tecido muscular que pode ser usado para produzir carne que se assemelha à carne bovina tradicional. .

Oferece produção de carne sintética Muitas vantagens em relação à carne tradicionalcomo a redução significativa do impacto ambiental da pecuária intensiva.

A criação de gado requer enormes quantidades de terra, água e forragem, contribui para as emissões de gases de efeito estufa e esgota os recursos naturais. A carne artificial, por outro lado, Requer menos terra, água e recursos, reduzindo assim a pegada ambiental indústria alimentícia em geral.

A carne sintética foi aprovada e aqui você pode comer a primeira carne de frango cultivada em laboratório

Uma das principais vantagens de produzir carne artificial é que ela é cultivada em laboratório Elimina a necessidade de reprodução e abate de animais para fins alimentares. Graças a esta inovação, mais e mais pessoas poderão fazê-lo Reflexões morais Em relação ao bem-estar animal e ao impacto emocional do consumo de carne.

última aprovação Do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Para vender carne de frango artificial Boa carne e alimentos de imitação Representa um grande avanço para a indústria de carne artificial nos Estados Unidos Estado unido. Ambas as empresas provaram que aderem a rígidos padrões de segurança alimentar e fornecem um produto de alta qualidade que atende aos padrões exigidos. Aprovação do USDA Confirma a segurança e a legalidade da carne artificial de frango produzidos por essas empresas, abrindo caminho para sua comercialização no mercado americano e, portanto, em todo o mundo.

A Good Meat e a Upside Foods estão usando métodos inovadores para produzir carne de frango sintética e, como disse o fundador da Good Meet, Josh Tetrick: “Anunciar a capacidade de produzir e vender carne cultivada em laboratório É um momento incrível para nossa empresa, nossa indústria e nosso sistema alimentarE a”.