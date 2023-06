Donald Trump, a voz do empresário aparece: Documentos secretos sobre o Irã

Donald Trump, confira o som secreto que envolve o poste. Em julho de 2021, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, estava discutindo com algumas pessoas os documentos secretos do Pentágono, que são notícias ultrassecretas relacionadas ao Irã. Um áudio de dois minutos foi publicado pela CNN e pelo New York Times e documenta uma conversa entre o empresário e algumas pessoas, inclusive uma mulher de sua equipe, que o empresário sempre negou. A gravação é uma evidência do tratamento pouco ortodoxo de Trump com os arquivos do Pentágono. “Estes são os documentos”, disse ele na gravação de áudio enquanto discutia os planos ofensivos do Pentágono. Acrescenta que é “altamente secreto”, confirmando que tem conhecimento dos documentos que retirou da Casa Branca no final do seu mandato. Hilary Clinton, Sr. Dr.) – diz a funcionária – ela teria impresso tudo. “Não – ele responde a Trump, soltando uma risada – ele os teria enviado para Anthony Weiner”, disse o ex-deputado democrata. Dias atrás, em entrevista à Fox News, o ex-presidente negou que os arquivos que levou da Casa Branca incluíssem algum arquivo relacionado ao Irã, e negou que tenha falado sobre documentos sigilosos durante a reunião em seu resort em Bedminster, Nova Jersey. Ele disse: «Eu não tinha nenhum documento importante – disse – não havia nada confidencial. Eram apenas recortes de jornais, revistas e artigos.

Leia também: A prisão de Trump, a fúria antes de entrar no tribunal: a caça às bruxas

Trump se declarou inocente de 37 acusações federais de trazer documentos para seu resort em Mar-a-Lago, Flórida, que ele deveria entregar aos arquivos do estado depois de deixar a Casa Branca. A gravação de áudio remonta ao verão de dois anos atrás, quando Trump, agora ex-presidente, encontrou sua equipe no resort. De acordo com seu ex-chefe de gabinete Mark Meadows, naquela ocasião Trump mostrou a algumas pessoas, incluindo um escritor e editor, que não estavam autorizados a ver os arquivos do Pentágono, toda uma série de documentos ultrassecretos. O diálogo na gravação refere-se ao embate entre Trump e o então chefe de gabinete Mark Milley, que se opôs à premissa de atacar o Irã e se assustou com a ideia de que o bilionário queria desencadear um conflito em grande escala. O porta-voz da campanha de Trump, Stephen Cheung, descreveu a gravação como “evidência mais uma vez de que o presidente Trump não fez nada de errado”.