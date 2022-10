Pelo menos 40 mineiros morreram em uma mina turca – Chronicle

Pelo menos 40 mineiros morreram em uma explosão de mina de carvão que ocorreu na sexta-feira, 14 de outubro, no noroeste da Turquia. O novo orçamento foi atualizado pelo ministro do Interior, Süleyman Soylu, que está no local do desastre. “Contamos um total de 40 mortos. 58 mineiros conseguiram escapar”, disse Soylu, enquanto o ministro da Energia Fatih Donmez declarou em lágrimas: “Estamos chegando ao fim da operação de resgate”. De acordo com o ministro Suleiman Soil, 15 mineiros ainda estão presos na mina. Estamos tentando salvá-los. ele adicionou . Este é um dos acidentes industriais mais mortais na Turquia nos últimos anos. “Esperamos que a perda de vidas não seja maior e que nossos mineiros sejam salvos”, escreveu o presidente turco Recep Tayyip Erdogan no Twitter.

A explosão ocorreu em uma mina na cidade de Amasra, no Mar Negro, matando 28 mineiros e ferindo outros 28, 11 dos quais foram levados ao hospital. Equipes de resgate estão trabalhando para resgatar trabalhadores presos em túneis 300 e 350 metros abaixo do nível do mar. De acordo com Soylu, 49 dos 110 mineiros que estavam no subsolo no momento da explosão foram mortos.

“Estamos realmente diante de um quadro triste”, disse o ministro, que correu para o local, acompanhado pelo ministro da Energia, Fatih Donmez. “De acordo com informações preliminares, a explosão foi causada por Grisou (uma mistura gasosa composta por metano ou outros hidrocarbonetos que se formam espontaneamente nas minas de carvão e entram em contato com o ar em que se inflamam e explodem)”, explicou Donmes.

Equipes de resgate tentaram resgatar dezenas de trabalhadores presos nos túneis na noite de sexta-feira. Equipes de resgate e médicos, bem como familiares dos mineiros presos, muitos deles com lágrimas nos olhos, apareceram nas primeiras imagens transmitidas pela mídia turca da entrada da mina. A agência estatal de gerenciamento de desastres da Turquia informou inicialmente no Twitter que a causa da explosão foi um transformador defeituoso, mas depois retirou a declaração. oO presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitará a mina hoje.