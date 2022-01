Afeganistão: O Talibã aprova o primeiro orçamento sem ajuda – a última hora

(ANSA) – CABUL, 13 de janeiro – O movimento talibã no Afeganistão aprovou o primeiro orçamento do Estado que não inclui ajuda externa. “Pela primeira vez em duas décadas, fizemos uma avaliação que não depende de ajuda internacional. Para nós, isso é um grande sucesso”, disse o porta-voz do Ministério das Finanças em Cabul, Ahmed Wakil Hakmal.



O orçamento, que cobre apenas os primeiros três meses de 2022, e ascende ao equivalente a 450 milhões de euros, destina-se às despesas de funcionamento do aparelho do Estado. “Todo o dinheiro vem de nossos próprios recursos.” 4,7 bilhões de afegãos (cerca de US$ 39 milhões) são destinados a investimentos para desenvolver infraestrutura de transporte. “Não é muito, mas é tudo o que podemos fazer agora”, disse o porta-voz.



Desde o retorno do Talibã ao poder em agosto passado, doadores internacionais suspenderam a ajuda que representa 80% do orçamento do Estado. Os novos mestres do Afeganistão marcaram o início do ano fiscal em 21 de março, de acordo com o calendário solar.



O próximo orçamento, que está sendo elaborado, será apresentado após essa data. (Tratativa).