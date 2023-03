Explosão no ar a 110 km de Moscou “drone potencial” – o mundo

“Amanhã, os Estados Unidos anunciarão um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia.” É o que afirma o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, explicando que será sobretudo “artilharia e munições para os sistemas que as forças de Kiev já possuem”.

Uma explosão ocorreu em Kolomna, cidade da Rússia na região de Moscou, 113 km a sudeste da capital. As autoridades confirmaram isso, depois de publicar informações e fotos sobre o incidente nas redes sociais. “A explosão ocorreu no ar. Provavelmente estamos falando de um drone. Mas até agora é impossível dizer com certeza, já que eles não conseguem encontrar os destroços”, disseram policiais à TASS. Um porta-voz dos serviços de emergência disse que “várias instalações em potencial foram verificadas” e “nenhum sinal de explosão foi encontrado”.

Esforços de socorro em Zaporizhia após o ataque

Primeiro, drones atacam até cem quilômetros de Moscou, com acusações de envolvimento dos EUA. Agora, “sabotadores” se infiltraram na região fronteiriça de Bryansk: a Rússia continua a relatar ataques à sua segurança vindos de Kiev. Dois homens foram mortos e uma criança ferida no que o presidente Vladimir Putin descreveu como um “ataque terrorista” realizado por “neonazistas” a serviço de seus “mestres” ocidentais. Segundo um assessor do presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, toda a história é apenas uma “provocação clássica” de Moscou. Por seu lado, Kiev denunciou o ataque de drones russos em Preslav, região de Kherson, que teria atingido civis na fila para receber ajuda humanitária, que resultou em nove baixas. Anteriormente, o bombardeio noturno de um prédio residencial em Zaporizhia matou duas pessoas. Volodymyr Zelensky chamou isso de “ato de terror”, ecoando as palavras de Putin. “Vamos expulsar todos os ocupantes e eles terão que responder por tudo”, acrescentou o presidente ucraniano. Mas, enquanto isso, o Estado-Maior ucraniano admitiu que as forças russas estão avançando dentro da cidade de Bakhmut no Donbass, que parece estar prestes a se render de acordo com a CNN. Os ataques ocorreram em território russo, segundo o governador da região de Bryansk, na aldeia de Lyubshan e na aldeia de Sochany, a cerca de quinze quilómetros de distância, por comandos de cerca de quarenta “sabotadores”. No primeiro local, segundo Putin, os agressores abriram fogo contra um veículo todo-o-terreno Lada Niva, apesar de “verem que havia crianças a bordo”. O homem que dirigia morreu e um menino de 11 anos ficou ferido, disseram os serviços de emergência, mas ele conseguiu colocar outras duas crianças em segurança. Poucas horas depois, o governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse que outro homem havia morrido, mas não especificou as circunstâncias. Por outro lado, a notícia divulgada por agências russas de que dois adultos e duas crianças foram feitos reféns não foi confirmada inicialmente. Somente à noite o FSB informou que os “nacionalistas ucranianos” haviam “retornado ao território ucraniano”, que havia sido submetido a “intenso bombardeio de artilharia” da Rússia. Putin cancelou uma visita planejada a Stavropol, no Cáucaso, para acompanhar os acontecimentos. Ele acusou os autores dos ataques de hoje de “neonazistas e terroristas como aqueles que torturaram e mataram o povo de Donbass por oito anos, como aqueles que mataram Daria Duzhina em Moscou”. “Mas eles não terão sucesso, vamos esmagá-los”, acrescentou.

O site do jornal de oposição russo Novaya Gazeta informou que o ataque foi reivindicado por uma milícia russa de extrema direita aliada às forças ucranianas, a Legião Voluntária Russa, fundada pelo oligarca Denis Kapustin em agosto do ano passado. “É hora dos cidadãos comuns da Rússia perceberem que não são escravos, começar uma revolta, lutar!” diz um homem que se identifica como membro do grupo em um vídeo, acrescentando que não mata civis. Enquanto isso, os russos condenam outros ataques de drones ucranianos: um sem vítimas na vila de Sochany, na mesma região de Bryansk, e outro na região de Titkino, na região fronteiriça de Kursk, que deixou um civil morto e outro ferido. Em seguida, foi relatada uma explosão em uma floresta perto de Tula, cerca de 170 quilômetros ao sul de Moscou, onde estão concentradas várias indústrias de fabricação de armas. Segundo o governador, o drone pode ser destruído. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que alguns dos ataques com drones ucranianos, particularmente aqueles direcionados em dezembro contra as bases aéreas de Ryazan e Saratov, onde três militares russos foram mortos, “não poderiam ter sido possíveis sem a assistência séria dos Estados Unidos, inclusive por selecionar objetivos, fornecer informações e outras formas de assistência”.